Cette nuit, il ne fallait pas marcher sur la barbe du Père Noël. Classé "personne vulnérable" par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en raison de son âge, il n'a pas été autorisé à prendre les enfants dans ses bras, encore moins à les embrasser au cours des dernières semaines. Le SARS-CoV-2 lui a volé son principal plaisir de l'année. Alors forcément, il était un peu énervé. Au moment de remplir sa hotte, il a perdu sa légendaire gentillesse. D'une botte rageuse, il a piétiné un paquet de lettres et a décidé de n'en faire qu'à sa tête. "Ho ho ho, j'espère qu'ils vont comprendre le message, cette fois", marmonna-t-il avant de monter dans son traineau. En exclusivité, il a chuchoté à l'oreille d'Imaz Press Réunion la liste des cadeaux que vont découvrir ce matin quelques personnalités au pied de leur sapin, à La Réunion ou ailleurs (Photo : Selfie du Père Noël - Tous droits réservés)

• Martine Ladoucette, directrice de l’ARS : "Pour cette dame, un masque pré-imprimé avec une image de sourire en trompe-l’œil fera très bien l’affaire. Ses conférences de presse seront moins désespérantes et elle pourra le mettre le jour où elle annoncera la fin de l’épidémie, si elle n’arrive pas à sourire pour de vrai, ho ho hi hi hi ! Le préfet devrait adorer, si ça se trouve il va m’en commander un lot l’année prochaine pour gérer la Covid-20 !".

• Andy, chanteur en ligne à la mode : "J’ai été indulgent pour ce marmay, même s’il me casse les oreilles. Il va donc trouver dans ses baskets une inscription à la session "Chanter juste en 10 leçons", au Conservatoire à Rayonnement Régional le plus proche. S’il ne progresse pas, ma vengeance sera terrible pour Noël 2021, je ferai rouvrir l’APECA rien que pour lui !"

• Didier Robert, président du Conseil régional : un parachute doré à l’or fin, DLU (date limite d'utilisation) juin 2021. "J’ai un peu hésité, quand même. J’ai un dossier de chèque numérique en cours d’instruction à la Région, mes lutins me supplient de dématérialiser le service courrier. Ne le prenez pas mal, hein, M. le Président !"

• Donald Trump, président sorti des Etats-Unis : "Pour lui, un boulier (chinois, comme le virus, ho ho, ho !), pour apprendre à recompter, ou réapprendre à compter. Non mais, il a cru un peu trop en moi, celui-là ! Tout mes encouragements à Joe Biden pour la suite".

• Emmanuel Macron, président malade de la République Française : une chèvre et un chou, en même temps. "J’ai bien respecté les gestes barrières, la chèvre a été livrée sur le perron de l’Elysée avec un masque. Pas envie de devenir cas Père Noël contact, moi !"

• Recep Tayyip Erdoğan, président pas très bien non plus de la République de Turquie : "j’ai pu retrouver un exemplaire du Canard Enchaîné du jour de sa naissance, avec plein de caricatures dedans, hé hé hé… Dommage, Hara Kiri et Charlie Hebdo, qui m’ont si souvent croqué dans des postures impossibles, n’existaient pas encore, à l’époque !"

• Professeur Raoult : un bonnet d’âne (tour de tête 1,40 m) et une promenade d’une heure à dos de chameau autour du Vieux Port de Marseille. "Pour avoir prédit que la courbe de l’épidémie épouserait la forme d’un dos de dromadaire, pas celle d’un dos de chameau, et qu’il n’y aurait pas de 2ème vague. Ces Marseillais sont décidément impayables !"

• Dimitri Payet, Olympique de Marseille : le livre de cuisine de Brigitte Grondin, "Du bonheur dans votre assiette". "Je veux que Dimitri grossisse encore, je supporte le PSG en cachette et j’ai des potes chez les ultras de la tribune Auteuil. Hoï, hoï, hoï !"

A l’heure de mettre le point final à cet article, le regard de notre rédacteur est attiré par une ombre furtive. Qui va là ? A cette heure tardive, les locaux d’Imaz Press Réunion sont pourtant déserts et la porte d’entrée verrouillée.

Quelques traces de désordre, au pied de la climatisation, ne laissent pas de doute. Malicieux, le Père Noël s’est bien abstenu de nous dire que les locaux d’Imaz Press étaient la dernière étape de sa tournée 2020.

Sous le sapin de la rédaction, deux paquets trônent en évidence. Notre journaliste déballe les cadeaux, tout excité.

Quel message subliminal a-t-il essayé de nous transmettre, à nous ?

Oh, une marmite ! Le délicieux fumet qui s’en échappe ne laisse aucun doute : un bouillon de coquilles ! Le contenu du deuxième paquet se dévoile : un livre ! Quoi, L’orthographe pour les Nuls ?

Mais que voulais-vou nous dire, Père Noelle ?

Très joyeux Noël à toutes et à tous

