La ville de Saint-André s'inscrit dans le Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) pour la période 2019-2029. Cela se traduit par la création d'un nouveau site et d'une nouvelle page Facebook pour la commune, afin de créer une vitrine pour le centre-ville de la commune, actuellement en rénovation. Les habitants pourront donner leur avis sur l'avancée du projet. Nous publions le communiqué complet ci-dessous.

Elle engage ainsi un travail de rénovation de son centre-ville pour le transformer en profondeur et en faire un cœur urbain beau, durable et bouillonnant de vie. Pour mieux faire connaître ce programme auprès de ses habitants et les inciter à participer aux réflexions, un site internet dédié www.npru97440.re et une page Facebook ont été lancés.

- Le programme NPNRU pour transformer le centre-ville de Saint-André -



La Ville de Saint-André se modernise et transforme son centre-ville. L’objectif ? Redonner au centre-ville une nouvelle image, une meilleure attractivité, tout en offrant aux habitants un cadre de vie agréable où chacun pourra grandir, vivre et s’épanouir.



Ce travail de rénovation du centre-ville est rendu possible par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), dans lequel s’inscrit la Ville de Saint-André jusqu’en 2029, avec le soutien de l’ANRU et le concours d’Action Logement.



- Un site et une page Facebook pour mieux comprendre et co-construire le projet -

La Ville de Saint-André souhaite pleinement faire participer la population au projet du NPNRU. Pour construire ce " Centre-ville d’Avenir ", elle s’appuie donc sur la concertation des acteurs du quartier (habitants, associations, conseil citoyen, commerçants…), et de plusieurs outils numériques :



- Le site internet www.npru97440.re permet à chacun de retrouver toutes les informations liées au projet : événements, chantiers réalisés et à venir... Une rubrique est également dédiée à la participation, pour que ceux qui le souhaitent puissent s’impliquer dans le projet. Une carte interactive sera prochainement en ligne pour percevoir l’évolution des différents chantiers, selon un système avant/après.



- La page Facebook Saint André Centre Ville d'avenir a été créée dans le but de rendre le projet complètement transparent en apportant des informations claires, accessibles et compréhensibles par tous.



En créant de la proximité, elle a également pour objectif d’impliquer les habitants en les invitant à prendre la parole, à donner leur avis et à partager leurs contenus.



Plus encore, cette page est le reflet de la vie des Saint-Andréens et de leur communauté : elle permettra donc également de relayer les évènements, informations pratiques et activités ponctuelles de la ville et de ses habitants.



