Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 13 minutes

Pour la 30ème année d'affilé, le Père Noël a garé son traîneau près de l'hôpital des enfants de Saint-Denis. "Bien au-delà des cadeaux offerts à tous les enfants hospitalisés, nous organisons chaque année des concerts et finançons des ateliers" rappelle cependant l'hôpital, qui a organisé les célébrations dans ses locaux ce vendredi 25 décembre 2020. Des cadeaux et du chocolat étaient prêts pour ravir enfants et personnels.

