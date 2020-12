Comme chaque année, vous avez abusé. Pourtant, vous vous étiez juré de faire attention, de ne pas faire comme d'habitude, de ne pas tomber dans le piège de votre gramoune qui vous pousse à vous resservir... Mais voilà, c'est arrivé : vous avez trop mangé. Vous étiez bien conscient de ce qui allait vous attendre le lendemain, mais lorsque le premier kari de camarons est arrivé sur la table, c'en était fini pour vous. Comme à la rédaction nous compatissons (et nous sommes dans le même état), nous vous proposons toutes les astuces pour calmer votre estomac. Bonne digestion ! (Photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

• Le zerbaz, votre meilleur allié pour surmonter cette épreuve

Nous avons l’habitude à La Réunion d’utiliser les plantes pour guérir nos maux. Quoi de mieux qu’une bonne tisane pour aider notre corps à faire le ménage ? L’ayapana par exemple est bien connue pour calmer le mal de ventre, les nausées ou les diarrhées. Le gingembre est aussi réputé pour ses effets anti-nauséeux. Mêmes résultats avec la verveine ou le thym. Le bois pêche, quant à lui, vous permettra de lutter contre les excès de cholestérol. Des plantes, un peu d’eau chaude, un film de Noël et vous voilà prêt à affronter tous les remous que vous imposera votre estomac.

• Les épices, pour varier les plaisirs

A prendre en infusion également, la cannelle est une valeur sûre pour adoucir vos aigreurs. Deux cuillères à café dans une tasse d’eau chaude et roulez jeunesse !

Pas fan du goût de pain d’épice ? Le safran péi (ou curcuma) peut aussi aider à faciliter la digestion en la stimulant. Ajoutez-en selon vos envies dans de l’eau chaude et laisser infuser pendant cinq à dix minutes.

• Les huiles essentielles, pour inspirer le bonheur

L’eau bouillante n’est pas votre truc ? Vous pouvez aussi opter pour les huiles essentielles. La menthe poivrée peut vous être d’un grand secours si vous sentez les huîtres d’hier soir peser sur votre ventre. Anti-inflammatoire et antispasmodique, elle est efficace contre les ballonnements et les sensations de lourdeur. Une à deux gouttes directement dans la bouche ou diluez dans un jus ou sur un morceau de sucre et vous voilà prêt à finir les restes !

L’huile essentielle d’estragon peut aussi vous aider avec vos spasmes digestifs en combattant directement la fermentation de certains aliments. Une goutte sur la langue ou sur un carré de sucre et vos soucis s’envoleront ! Vous pouvez également vous massez le ventre avec, en effectuant des mouvements circulaires du bout des doigts.

Attention, les huiles essentielles ne sont pas conseillées pour les femmes enceintes ou allaitantes, les jeunes enfants ou les personnes atteintes d’hypertension artérielle.

• L’eau chaude citronnée, quand rien ne passe

Ce qui a été listé plus haut vous donne plus la nausée encore que regarder tonton Jacques se goinfrer de chocolat ? Vous pouvez toujours prendre un verre d’eau chaude citronnée et attendre que le temps passe.

Nous vous souhaitons bon courage dans cette épreuve, vous en sortirez plus fort encore pour affronter la Saint-Sylvestre dans…. six jours ! Joyeuses fêtes !

