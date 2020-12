BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 26 décembre 2020



- Ligue de football : une triangulaire pour la présidence

- Groupanoo : fin de galère pour la plateforme de vente en ligne

- Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Rave dans les toilettes et ruée aux enceintes connectées

- L'Autriche défend la dinde, grande oubliée du bien-être animal

- La pa Météo France i di, sé zot i di : toujours de la pluie

Ligue de football : une triangulaire pour la présidence

Les élections à la présidence de la Ligue réunionnaise de football se tiendront le dimanche 24 janvier 2021. Au total, trois prétendants ont officiellement déposé leurs candidatures : Alex Augustine, Noël Vidot et Yves Ethève. Cumulant plus de trente ans de présidence, ce dernier tentera ainsi de briguer un nouveau mandat. Parmi ses deux opposants, Noël Vidot connaît bien l'instance du football réunionnais puisqu'il a déjà été à sa tête en 2015.

Groupanoo : fin de galère pour la plateforme de vente en ligne

Depuis quelques mois tout semble fonctionner comme sur des roulettes pour Groupanoo, une plateforme de vente en ligne. Si, en 2019, la trésorerie était en grande difficulté, et que les prestataires tardaient à voir leur argent arriver, aujourd'hui, la société semble avoir repris du poil de la bête. Une bonne nouvelle pour l'entreprise locale

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Rave dans les toilettes et ruée aux enceintes connectées

Cette semaine, le comportement humain nous aura à la fois atterré et fait mourir de rire. D'un côté, un collégien qui en avait vraisemblablement marre de subir la Covid-19 et qui a donc organisé une rave dans les toilettes de son collège, et de l'autre, une foule de personnes se ruant sur une promotion Carrefour. L'être humain est parfois surprenant

L'Autriche défend la dinde, grande oubliée du bien-être animal

Katharina et Reinhard Bauer déambulent en combinaison bleue parmi leurs milliers de dindonneaux choyés, dans des conditions optimales que l'Autriche, soucieuse du bien-être animal, aimerait étendre au reste de l'Europe.

La pa Météo France i di, sé zot i di : toujours de la pluie

Il n'y a pas de grand changement à attendre du côté du ciel pour ce samedi 26 décembre 2020, nous dit Matante Rosina. Il y aura toujours de la pluie surtout dans l'est. La mer reste agitée, ajoute la gramoune. Tout cela est vrai chez vous ?