La tempête Chalane a été rétrogradée en dépression tropicale ce samedi matin 26 décembre 2020 suite à une perte d'intensité. Elle s'éloigne de La Réunion, se trouvant actueellement à 605 km au nord de nos côtes, et poursuit sa trajectoire vers la côte est de Madagascar, qu'elle devrait atteindre en fin de nuit ce dimanche au stade de tempête tropicale minimale ou de dépression tropicale.

"L'atterrissage devrait se faire entre la péninsule de Masoala et Mahavelona. Le principal danger associé à ce système reste les fortes pluies. Elles vont commencer en cours de journée et intéresser les régions proche de la zone d'atterissage mais aussi des régions plus au sud (Toamasina,...)" souligne Météo France dans son bulletin. Les habitants de la région sont invités à suivre avec attention l'évolution de la situation.

"En début de semaine prochaine, le système devrait gagner le Canal du Mozambique où une ré-intensification est possible sur une trajectoire globalement orientée vers l'Ouest. Ce scénario resteencore très incertain, il est donc encore difficile de préciser la nature de l'éventuelle menace sur la côte est du Mozambique" précise Météo France.