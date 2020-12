Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 21 décembre au vendredi 25 décembre 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 21 décembre - Covid-19 : les mesures sanitaires ont eu raison de la grippe

* Mardi 22 décembre - Pour Noël, le changement climatique s'invite dans nos assiettes

* Mercredi 23 décembre - Célébrations de Noël : catholiques et protestants s'adaptent à la crise sanitaire

* Jeudi 24 décembre - Arrêtez de paniquer, voici vos idées cadeaux de dernière minute

* Vendredi 25 décembre - Exclusif : ce que les personnalités ont trouvé au pied du sapin

Alors qu'elles peinent quelque peu à contenir l'épidémie de Covid-19, les différentes mesures sanitaires mises en place pour lutter contre le coronavirus se montrent bien plus efficaces face aux autres virus. Habituellement en plein essor à cette période de l'année, quasiment aucun cas de grippe n'est à déplorer sur l'île depuis septembre. Ces résultats tendent à mener une réflexion sur les actions à déployer pour les années à venir

Letchis, ananas, mangues... Nos tables seront bien garnies pour Noël ! Cette année, la récolte a été plutôt bonne dans l'ensemble malgré une météo capricieuse qui rappelle à tous que la menace du changement climatique pèse sur la production agricole. Les fruits et légumes péi seront présents sur les étaux jusqu'à la fin de l'année mais certains se feront plus rares début 2021. La faute à la sécheresse et à l'hiver particulièrement long qui a touché notre île.

Les célébrations religieuses de Noël auront bien lieu cette année malgré la crise sanitaire. Pour autant, les cérémonies ne se dérouleront pas dans les mêmes conditions que d'habitude. Effectifs réduits, restrictions sanitaires, réaménagement des horaires... Les offices religieux, qui ont déjà dû s'adapter tout au long de l'année, doivent revoir leur copie afin de permettre aux fidèles de célébrer la naissance de Jésus dans les meilleures conditions

Nous sommes le 24 décembre et vous n'avez toujours rien trouvé pour votre ti père ou votre belle-mère ? Votre dada a déjà tout ? Pas de panique, la rédaction d'Imaz Press vous souffle quelques idées pour vous sortir de cette galère. Joyeuses fêtes !

Cette nuit, il ne fallait pas marcher sur la barbe du Père Noël. Classé "personne vulnérable" par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en raison de son âge, il n'a pas été autorisé à prendre les enfants dans ses bras, encore moins à les embrasser au cours des dernières semaines. Le SARS-CoV-2 lui a volé son principal plaisir de l'année. Alors forcément, il était un peu énervé. Au moment de remplir sa hotte, il a perdu sa légendaire gentillesse. D'une botte rageuse, il a piétiné un paquet de lettres et a décidé de n'en faire qu'à sa tête. "Ho ho ho, j'espère qu'ils vont comprendre le message, cette fois", marmonna-t-il avant de monter dans son traineau. En exclusivité, il a chuchoté à l'oreille d'Imaz Press Réunion la liste des cadeaux que vont découvrir ce matin quelques personnalités au pied de leur sapin, à La Réunion ou ailleurs