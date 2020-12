BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce dimanche 27 décembre :



- Street workout : Bek la barre, des muscles mais surtout du coeur

- Covid-19 : la France débute sa campagne de vaccination

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press

- A Rome, un suceur de sève venu d'Amérique à l'assaut des pins parasols

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps fait-il chez vous ce dimanche ?

Street workout : Bek la barre, des muscles mais surtout du coeur

Encore inconnu il y a quelques années sur l'île, le street workout compterait plusieurs milliers d'amateurs aujourd'hui à La Réunion. Alliant musculation et gymnastique, la discipline connaît un véritable succès, notamment auprès des jeunes réunionnais. Crée en 2013 au Port, l'association Bek la barre, dont l'action porte sur son développement à La Réunion, aspire également à jouer un rôle social majeur pour eux.

Covid-19 : la France débute sa campagne de vaccination

La vaccination commence ce dimanche 27 décembre 2020 en France, où plus de 62.000 personnes sont mortes après avoir été infectées par le coronavirus, comme dans toute l'Union européenne. Les premières injections auront lieu dans deux établissements pour personnes âgées, à Sevran (Seine-Saint-Denis) et Dijon.; Les premières doses du vaccin contre le Covid-19 développé par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech ont été acheminées samedi peu avant 7 heures à la pharmacie centrale des Hôpitaux de Paris, en banlieue parisienne, selon une journaliste de l'AFP sur place. A La Réunion, un avion militaire livrera deux congélateurs très basse température pour le stockage des vaccins

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 21 décembre au vendredi 25 décembre 2020 sur Imaz Press :

* Lundi 21 décembre - Covid-19 : les mesures sanitaires ont eu raison de la grippe

* Mardi 22 décembre - Pour Noël, le changement climatique s'invite dans nos assiettes

* Mercredi 23 décembre - Célébrations de Noël : catholiques et protestants s'adaptent à la crise sanitaire

* Jeudi 24 décembre - Arrêtez de paniquer, voici vos idées cadeaux de dernière minute

* Vendredi 25 décembre - Exclusif : ce que les personnalités ont trouvé au pied du sapin

A Rome, un suceur de sève venu d'Amérique à l'assaut des pins parasols

Eux ne sont pas éternels : les majestueux pins parasols de Rome, arbres symboles de la capitale italienne, sont menacés d'une hécatombe par une minuscule cochenille-tortue venue d'Amérique. "Si on ne fait rien, les pins de Rome seront décimés par milliers", prédit l'agronome romain Franco Milito, qui estime que la ville abrite quelque 60.000 pins parasols sur son domaine public, 30.000 sur des terrains privés. "C'est vraiment l'arbre de Rome qui sculpte ses panoramas, il faut en prendre soin", plaide-t-il.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Quel temps fait-il chez vous ce dimanche ?

Matante Rosina est un peu fatiguée ce dimanche matin 27 décembre 2020. Elle ne s'est pas réveillée à temps pour scruter le fond de sa marmite à riz et elle ne sait pas du tout quel temps il fait. Pouvez-vous l'aider et lui dire comment est le temps près de chez vous ?