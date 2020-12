Comme chaque dernier dimanche du mois, l'association Noutoutekolo s'est prêtée à une opération "plogging" à la plage de Saint-Pierre ce 27 décembre 2020. Cet acte écologique consiste à ramasser des déchets en marchant afin de limiter la pollution sur une zone prédéfinie. Au total, près de 1.500 litres de déchets auront été ramassés. (Photo : Noutoutekolo)

Arborant le message "C'est notre affaire à tous" / "Alon Chanz Model !", l'association Noutoutekolo a effectué son action de décembre ce dimanche. Il s'agissait là du dernier "plogging" de l'année pour ses membres, qui étaient cette fois-ci accompagnés par des candidates à Miss Écologie. L'une d'entre-elles, prénommée Nora, porte même un projet de recyclage de mégots, qui devrait assurément intéresser le président de Noutoutekolo, Richard Riani, qui collecte déjà tous les déchets ramassés par les opérations de l'association.

L'opération du jour aura en outre permis de remplir 15 sacs de 100 L de déchets divers et variés, dont beaucoup de mégots. Ils seront par la suite triés et recyclés dans le lieu d'art de Richard Riani. La prochaine sortie "plogging" aura lieu en 2021, le 31 Janvier. Le plogging sera décentralisé ('Met prop out kartié') pour inciter chacun à faire une action à sa mesure près de son lieu de vie.