BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce lundi 28 décembre :



- Si on nous avait dit que cette année 2020 se déroulerait ainsi...

- "Moi j'ai un ami blanc", le site qui tourne en dérision les préjugés

- Le coronavirus a tué plus de 1,75 million de personnes dans le monde

- Des vacances au jardin botanique de La Réunion

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des averses toute la journée

Si on nous avait dit que cette année 2020 se déroulerait ainsi...

L'année 2020 est sur le point de toucher à sa fin, et on peut dire qu'elle aura été longue, éprouvante, historique. Alors que nous sommes loin d'être sortis d'affaire, personne n'imaginait il y a un an la tournure que prendrait ce début de décennie.

"Moi j'ai un ami blanc", le site qui tourne en dérision les préjugés

"Moi j'ai ami blanc", c'est le nom d'un site internet québécois qui a décidé de parler avec humour de racisme en mettant les " blancs " dans la peau de la personne victimes de préjugés. Un concept original qui permet de mettre en lumière le racisme ordinaire, celui qui est moins palpable mais qui est tout de même lancinant, mettant les personnes de couleur ou de culture différentes dans certaines cases.

Le coronavirus a tué plus de 1,75 million de personnes dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Des vacances au jardin botanique de La Réunion

Le Département partage son programme "vacances du jardin botanique de La Réunion - Mascarin". Plusieurs activités sont à découvrir du 5 au 24 janvier 2021 pour "tisser des liens avec les collections Réunion et verger créole". Nous publions ici le communiqué du Département de La Réunion.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des averses toute la journée

La grisaille et la pluie persistent malheureusement en ce lundi 28 décembre 2020. Matante Rosina a en effet vu au fond de son bol de thé que des averses tomberaient sur la côte est de l'île le matin, et qu'elles se propageraient sur l'ensemble du territoire dans l'après-midi. Et comment est le ciel chez vous ?