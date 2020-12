Les anges de la téléréalité devraient arriver à La Réunion entre le 3 et le 7 janvier 2021 selon le site Melty.fr. Malgré les premières informations, il semblerait que les stars de la chaîne NRJ12 ne viennent pas dans la cadre du tournage de l'émission Les Anges mais pour celui de la saison 4 des Vacances des anges (photo capture d'écran NRJ12)

Comme annoncé au début du mois de décembre par le compte officiel des Anges, les stars de la téléréalité viendront bel et bien à La Réunion pour un prochain tournage.

Lire aussi : La prochaine saison des Anges aura lieu... à La Réunion



Selon le site melty.fr et le blogueur téléréalité Vaarruecos ils seront sur notre île dans le cadre de la saison 4 des Vacances des Anges et non pas pour le tournage de la saison 13 des Anges comme tout le monde semblait penser. Toujours selon Vaarruecos, les starlettes devraient débarquer entre le 3 et le 7 janvier 2021.

(capture story Instagram @Vaarruecos)

L’émission devrait être diffusée à l’été 2021. Reste à savoir qui, parmi la bande la plus célèbre de la chaîne de la TNT, sera de la partie.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com