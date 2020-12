Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 45 minutes

La grisaille et la pluie persistent malheureusement en ce lundi 28 décembre 2020. Matante Rosina a en effet vu au fond de son bol de thé que des averses tomberaient sur la côte est de l'île le matin, et qu'elles se propageraient sur l'ensemble du territoire dans l'après-midi. Et comment est le ciel chez vous ? (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

