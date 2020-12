BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mardi 29 décembre :



- Pétards et feux d'artifice ne connaissent pas la crise

- Trois soldats français tués dans la zone des "trois frontières" au Mali

- Dix bonnes nouvelles qui nous font apprécier (un peu) cette année

- Saint-Paul : les inscriptions sur les listes électorales sont en cours

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil de retour

Pétards et feux d'artifice ne connaissent pas la crise

Bon nombre de distributeurs ont établi des ventes records cette année en matière d'engins pyrotechniques. Malgré un contexte social et économique fragile, pétards et autres feux d'artifices se sont en effet vendus comme des petits pains pour cette période de fêtes. Preuve de ce succès, certaines plateformes de distribution se retrouvent aujourd'hui en rupture de stock.

- Trois soldats français tués dans la zone des "trois frontières" au Mali

Trois soldats français ont été tués lundi par une bombe artisanale dans la zone des "trois frontières", dans le centre du Mali, où la force antiterroriste française Barkhane concentre ses efforts depuis janvier. "Leur véhicule blindé a été atteint par un engin explosif improvisé alors qu'ils participaient à une opération dans la région de Hombori", dans le Gourma malien, a annoncé la présidence française dans un communiqué.

Dix bonnes nouvelles qui nous font apprécier (un peu) cette année

Difficile de croire que 2020 a été, sous n'importe quelle forme, une bonne année. Pourtant, souvent noyée sous une actualité très Covid-19, cette année a été le théâtre de plusieurs bonnes nouvelles, tant pour l'environnement, les animaux, les êtres humains la planète. Nous avons listé dix de ces petits bonheurs, à consommer sans modération

Saint-Paul : les inscriptions sur les listes électorales sont en cours

Depuis le 1er janvier 2019 la loi a changé. Il n'y a plus de date limite fixée au 31 décembre de chaque année pour pouvoir s'inscrire sur les listes. "La Ville de Saint-Paul rappelle qu'il est possible de s'inscrire sur les listes électorales tout au long de l'année et même jusqu'au sixième vendredi précédant le jour scrutin. Vous pouvez donc réaliser vos démarches quand vous le souhaitez" informe la mairie saint-pauloise

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil de retour

La pluie est enfin partie. C'est en tout cas ce qu'a vu Matante Rosina en se promenant sur la plage de l'Etang Salé. Le soleil illuminera toute l'île ce mardi matin. Quelques nuages apparaîtront dans l'après-midi. Et vous, comment est le ciel vers chez vous ?