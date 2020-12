Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

La tempête tropicale modérée Chalane touchera la région de Beira, dans l'est du Mozambique, ce mercredi 30 décembre 2021. Météo France n'exclut pas la possibilité d'une intensification du système, qui pourrait évoluer au stade de cyclone tropical. "Suivant ce scénario, Chalane présente un réel danger pour les habitants proches de la zone d'atterrissage, avec des vents forts, des fortes précipitations et des phénomènes de houle cyclonique et de surcote" alerte Météo France (Capture écran Mtotec)

