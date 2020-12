Bon nombre de distributeurs ont établi des ventes records cette année en matière d'engins pyrotechniques. Malgré un contexte social et économique fragile, pétards et autres feux d'artifices se sont en effet vendus comme des petits pains pour cette période de fêtes. Preuve de ce succès, certaines plateformes de distribution se retrouvent aujourd'hui en rupture de stock. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

Elles n'ont pas attendu Noël pour se faire entendre. Comme chaque année, les détonations des pétards et feux d'artifice ont résonné dès la mi-décembre dans les quartiers réunionnais. L'utilisation d'engins pyrotechniques pendant la période des fêtes est une coutume ancrée dans la culture locale. Là où elle pourrait mettre à mal les tympans de certains, elle ravit par ailleurs les gérants d'enseignes proposant fusées, mitraillettes et autres chandelles.

"Plusieurs de mes clients m'ont signalé qu'ils avaient effectué des records de vente pour le 24 décembre", déclare ainsi le responsable de la société Artifice.re, " leader sur le marché du feu d'artifice à la Réunion", comme il est mentionné sur son site web. Le distributeur, qui fournit différents magasins et commerçants de l'île, ainsi que des particuliers, voit même ses stocks être aujourd'hui en quasi rupture.

Le constat est similaire pour l'enseigne "Pétards 974", située dans le centre-ville de Saint-Denis. "Tout le monde est dans le même panier actuellement", souligne son gérant. "Nous sommes en rupture sur la moitié de nos produits. Nous avons bien travaillé cette année, même si nous avons rencontrés des soucis d'approvisionnement."

- Des problèmes d'approvisionnement en stocks -

Deux facteurs pourraient en effet expliquer ce phénomène. D'une part, les réserves en engins pyrotechniques sur l'île n'ont pu être alimentées comme à leur habitude en raison du contexte sanitaire. "Nous devons faire avec des stocks moindres pour 2020", explique le gérant d'Artifice.re. "Il semblerait que la production ait été moins importante que les années précédentes avec les problèmes liés au Coronavirus. Les derniers conteneurs arrivés sur l'île datent d'avant septembre."

Couplé à un approvisionnement limité, l'emballement des Réunionnais pour les pétards et les feux d'artifice serait conséquent cette année. "Il y a plus d'engouement que d'habitude. Personne n'a voyagé en 2020 et les gens ont peut-être mis un peu plus d'argent de côté. Ces derniers mois ont été compliqués et ils comptent vraiment se rattraper pour cette période de fêtes."

- Des budgets pouvant aller jusqu'à 1.500 euros –

En termes de volume, la société Artifice.re aurait ainsi vendu entre 15 et 20 tonnes de "matière active" ces dernières semaines, alors qu'il en aurait fallu "le double" pour ne pas être rupture de stocks. Ces chiffres peuvent paraître impressionnants, mais semblent relativement corrects quand on sait que certains clients n'hésitent pas à mettre la main au portefeuille pour s'assurer des fêtes explosives.

"Les budgets des particuliers peuvent aller jusqu'à 1.500 euros", souligne le responsable d'Artifice.re. "Les familles peuvent se cotiser et rassembler plusieurs centaines d'euros. Il y a aussi parfois de véritables compétitions dans les quartiers pour savoir qui fera exploser le plus de feux d'artifice." A ce petit jeu, les passionnés les plus intrépides se mettent parfois dans la peau de véritables maîtres artificiers en se procurant des mallettes semi-professionnelles faisant la taille d'une palette.

L'une d'entre elle, arrivant tout droit d'Allemagne et affichant un poids de 35 kilos, leur promet ainsi cinq minutes d'explosions en tout genre. A 1.200 euros, cela fait chère la minute. Pourtant, près d'une quinzaine de ces mallettes sont écoulées chaque année à La Réunion par Artifice.re. Nécessitant des précautions, son utilisation dépend néanmoins de mesures particulières. Ses acquéreurs doivent ainsi signer une décharge de sécurité, notamment pour leur voisinage, et s'assurer de respecter des distances de sécurité suffisantes.

Il est important de rappeler que l'achat et l'utilisation d'artifices de divertissement sont en effet soumis à une réglementation spécifique. Leur vente est ainsi interdite sur la voie publique et illégale auprès des mineurs. Seuls les artifices de divertissement de catégorie F1, qui représentent un risque très faible, peuvent être vendus à des mineurs de plus de 12 ans. Enfin, chaque enseigne proposant ce type de produits ne peut consituer des stocks de matière active dépassant les 150 kilos.

- Des prix en hausse -

Élément incontournable pendant ces périodes de fêtes, la fameuse "mitraillette à 400 coups" demeure en outre le best-seller et se vend à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires chaque année. Son coût, d'ordinaire fixé à 10 euros pour quatre à cinq unités, a cependant augmenté dernièrement en raison des stocks limités. Conséquence : il faudrait aujourd'hui débourser au moins cinq euros pour se procurer une mitraillette et ce dans la plupart des enseignes en proposant.

Confrontés à des stocks de plus en plus restreints, les amateurs de pétards, qui avaient encore un peu de choix pour Noël, devront dès lors faire avec ce qui reste pour le 31 décembre. Outre une éventuelle diminutions des nuisances sonores, une utilisation limitée des engins pyrotechniques pour cet ultime réveillon pourrait en outre être bénéfique pour l'environnement.

Qu'il s'agisse de simples pétards ou de fusées plus élaborées, leurs mises à feu engendrent aujourd'hui bien trop de déchets sur l'ensemble du territoire et le nombre de bâtons rouges vidés de leur poudre percevables le long des routes ou sur les places publiques demeure malheureusement incalculable ces jours-ci.

vl/www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com