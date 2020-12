A l'approche du 31 décembre, le CHU de La Réunion lance un important message de prévention auprès de la population quant à l'utilisation d'engins pyrotechniques en cette période de fêtes. Plusieurs graves blessures, notamment aux mains, ont malheureusement déjà été recensées sur le territoire ces derniers jours. Ce type d'accident, qui nécessite une prise en charge immédiate au centre SOS mains de la Réunion, pourrait facilement être évité en respectant les différentes mesures de sécurité nécessaires à leur manipulation. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Le CHU de La Réunion tire la sonnette d’alarme à deux jours du 31 décembre, après avoir vécu un réveillon de Noël 2020 "particulièrement mouvementé". Plusieurs blessures graves de la main par pétards et feux d’artifices ont en effet été à déplorer, nécessitant une prise en

charge immédiate au centre SOS mains de la Réunion du CHU Nord.

Le CHU tient ainsi à rappeler que malgré le fait que les pétards soient "une tradition pendant les fêtes de fin d’année", ils pouvaient "causer de graves accidents, dont des amputations, notamment chez les plus jeunes enfants". Les mains sont touchées dans la majorité des cas, ainsi que les yeux, dans 20% d'entre eux. Un patient a d’ailleurs perdu un œil lors de la nuit du réveillon de Noël précise en outre le CHU.

Le docteur Farouk Dargai, responsable du Centre SOS Mains de la Réunion et chef du pôle de Chirurgie-Anesthésiologie du Site Nord déclare qu'en cas de blessure grave, les victimes doivent se "protéger la main avec un linge propre et lever la main au-dessus de la tête pour arrêter l’hémorragie". Il est ensuite fortement conseillé de prendre rendez-vous au Service d’Accueil des Urgences le plus proche pour qu'il s'adresse au Centre SOS Main de la Réunion. Il est également possible de se rendre directement au centre du CHU de La Réunion site Nord.

Si le doigt se retrouve malheureusement amputé, Farouk Dargai conseille de le récupérer et de le placer dans un sac plastique propre. "Maintenez ce sac au frais en évitant le contact direct entre le doigt manquant et la glace", ajoute-t-il. "En cas de brûlure, maintenez la zone blessée sous l'eau froide pendant un quart d'heure minimum. Attention à ne pas mettre de glace directement sur la brûlure".