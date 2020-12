Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 7 minutes

BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 30 décembre 2020



- Covid-19 : pas de plage, pas pique-nique et pas de boîtes de nuit pour le réveillon

- Covid-19 : flou autour de la campagne de vaccination à La Réunion

- Coronavirus en Métropole : le couvre-feu avancé à 18h00 dans l'est

- 2020 est l'année la plus chaude jamais enregistrée en France

- Le Port : dernier jour pour s'inscrire en centres de loisirs

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours un peu de pluie

