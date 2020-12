Alors que la Région a voté pour la suspension du financement de la continuité territoriale dans le sens Métropole-Réunion mardi 22 décembre 2020, une pétition a été lancée pour demander le rétablissement du dispositif. Les élus ont en effet fait suite à une décision rendue par le tribunal administratif le mercredi 2 décembre "d'annuler la délibération de la commission permanente du Conseil régional du 10 décembre 2019 sur le volet B du dispositif de l'aide à la continuité territoriale. Une décision qui ne fait pas l'unanimité parmi la population. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

A partir du 1er janvier 2021, les Réunionnais ne pourront plus bénéficier de bons de continuité territoriale entre la Métropole et La Réunion. Le dispositif a en effet été reconduit uniquement dans le sens Réunion-Métropole. Une décision qui "impactera de nombreuses familles qui en bénéficiaient ou qui souhaitaient en bénéficier pour tout ces Réunionnais qui n'ont pas vu leurs familles depuis très longtemps" estiment les créateurs de la pétition. Ce mercredi 30 décembre, deux jours après sa création, la pétition a accumulé plus de 1.600 signatures.

De son côté, la société Massilia voyages océan Indien à l'origine de l'action devant la juridiction administrative, s'est félicitée de cette décision annulant "un monopole de la distribution des billets d'avions entre la Métropole et La Réunion et vice-versa". La Région réclame désormais la prise en charge du dispositif par l'Etat.

