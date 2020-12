Saison des pluies oblige, quelques averses pourraient bien s'inviter sur La Réunion le 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021. Rien n'à voir avec l'an dernier cependant, où de fortes pluies avaient gâché la fête pour certains dans l'ouest. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'est et le sud-est en particulier passeront le réveillon sous les averses. "Il y aura cependant des moments d'accalmies, et les pluies resteront très légères entre Saint-Joseph et Sainte-Suzanne" précise Jacques Ecormier, chef prévisionniste de Météo France. Quelques pluies pourraient par ailleurs s'inviter dans les hauts de l'ouest dans l'après-midi, pour laisser place à un ciel dégagé dans la soirée. Ces averses continueront toute la journée du 1er janvier.



"Il faudra aussi s'attendre à des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 60km/h dans le nord et le sud, entre Saint-Benoit et Saint-Denis, et Saint-Joseph et Etang-Salé" souligne Jacques Ecormier. Les sommets de l'île seront aussi concernés, "bien que je doute que beaucoup de personnes aillent réveillonner au Maïdo" plaisante-t-il. Les températures seront de saison, avec environ un degré de moins que les normales saisonnières pendant la nuit. Rien de bien alarmant donc.

"Des pluies plus soutenues auraient été les bienvenues, La Réunion étant toujours aussi déficitaire en matière de pluviométrie" regrette par ailleurs Jacques Ecormier. Une tempête comme l'an dernier n'aurait donc pas été de refus.



