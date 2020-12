Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Un repas solidaire est proposé aux sans abris à Saint-Pierre ce vendredi 1er janvier 2021. Distribué habituellement le vendredi midi depuis maintenant six mois, le repas du Nouvel An sera constitué de cabri massalé et de langoustes. L'action sera réalisée au temple "Karly Derrière Bazar" de Saint-Pierre se situant à la gare du centre ville à proximité du marché couvert. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

