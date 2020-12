BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 1er janvier 2021



- Voeux pour le monde d'après

- Vous avez la gueule de bois ? On vole à votre secours

- La lutte contre le gaspillage franchit une étape ce 1er janvier 2021

- Aux États-Unis, les loups risquent d'être aux abois à cause de Trump

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du gris pour le début de l'année

Voeux pour le monde d'après

Si la page 2020 est tournée, nos ennuis ne sont pas terminés pour autant. Un changement de chiffre sur le calendrier ne suffira pas à nous sortir de la crise comme par enchantement. Mais la lucidité n'interdit pas l'espoir. Faisons le voeu que la pandémie qui nous accable nous aidera à bâtir un "monde d'après" moins déraisonnable que celui d'avant

Vous avez la gueule de bois ? On vole à votre secours

Nous sommes le 1er janvier 2021, enfin, 2020 est derrière vous ! Par contre ce que vous n'avez pas laissé derrière, c'est votre gueule de bois. Le rhum arrangé, le vin, la Dodo... Ça c'est sûr, vous ne vous n'êtes rien épargné et vous avez bien kasé la ponpe. Pour soigner vos nausées et ce fichu mal de tête que vous vous trainez depuis votre réveil, nous vous proposons quelques petites astuces. Attention cependant, ces remèdes n'ont pas forcément été approuvés par le comité scientifique

Aux États-Unis, les loups risquent d'être aux abois à cause de Trump

Rois du travail d'équipe, connus pour défendre leur famille et leur territoire âprement, les loups sont pour certains l'une des espèces animales au comportement social le plus similaire à celui des humains. Mais ces canidés, symboles de liberté dans l'imaginaire américain, pourraient bientôt être en péril. En cause: la décision en octobre de l'administration Trump de retirer aux loups gris leur statut d'espèce protégée, mis en place dans les années 70 après leur quasi-extinction aux Etats-Unis.

Saint-Philippe : passez des vacances sportives

Après les fêtes de fin d'années, la ville de Saint-Philippe propose au public de débuter l'année de manière sportive. Ainsi u 4 au 15 janvier 2021, plusieurs activités seront disponibles, pour participer il vous sera demandé un certificat médical datant de moins d'un an

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du gris pour le début de l'année

Matante Rosina a dignement fêté l'arrivée de la nouvelle année en regardant très attentivement dans le fond de sa marmite. Elle a vu que ce vendredi 1er janvier 2021 sera plutôt nuageux et qu'il y aura quelques averses. Notre gramoune prévoit aussi du vent et de la houle. C'est vrai chez vous ?