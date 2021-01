Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Vous vous êtes couché trop tôt parce que vous deviez travailler le lendemain ? Vous étiez sur la route à minuit pour rentrer avant le couvre-feu ? Vous avez trop arrosé votre soirée et ne vous rappelez de rien ? Pas de problème, on arrive. Histoire d'en profiter encore un peu, voici les images de cette nuit de réveillon, illuminée comme d'habitude à La Réunion par des centaines de feux d'artifice. Car malgré le couvre-feu, les Réunionnais n'ont pas oublié de faire le plein de pétards et autres feux pour faire la fête de chez eux. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

