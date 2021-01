Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

Deux systèmes dépressionnaires sont actuellement présents à l'est du bassin des Mascareignes. Météo France annonce que que la tempête modérée Danilo, sixième système de la saison baptisé par le service météorologique mauricien, se trouve à 2.050 km des côtes réunionnaises. L'autre système, non nommé, est au stade de dépression et se trouve à 2.800 km de nos côtes. (Photo : Mtotec)

