Qui dit nouvelle année dit souvent nouvelles résolutions. Pour certains, ce sera peut-être les mêmes que 2020. En effet, l'année n'a pas été de tout repos, et elle n'a pas vraiment facilité la tenue de certaines résolutions. Ce n'est pas grave, 2020, c'est fini, on efface tout et on s'apprête à écrire une nouvelle page. Imaz Press Réunion a décidé de vous accompagner en vous donnant quelques idées de bonnes résolutions pour cette nouvelle année ! (Photo rb/www.ipreunion.com)

• Les bonnes vieilles et classisques résolutions…

On commence par les résolutions classiques. Ceux qui auront profité des excès de cette fin d’année vont bien évidemment choisir de se mettre au sport. C’est une noble résolution qui allie à la fois bien-être physique, psychique et moral. Donc allez, mettez-vous au sport ! Adieu graisse, bonjour abdos et fessiers. Pour ceux qui auraient l’idée ingénieuse de s’inscrire en club pour une année, pensant que cette inscription va les motiver à faire preuve d’assiduité, attention tout de même à l’abandon de salle. En effet, si vous commencerez cette année sportive sur les chapeaux de roue, la moindre perte de rythme pourrait vous décourager et vous faire perdre toute chance de retrouver le chemin de la salle de sport.

Parmi les résolutions classiques, il y a bien sûr ceux qui veulent changer de job, ou encore ceux qui ont décidé de trouver l’amour (ou au contraire, de l’abandonner). Quelles que soient vos aspirations, nous ne pouvons que vous conseiller de rechercher de votre bonheur, votre bien-être, et de votre épanouissement personnel.

• Et si on adoptait un pangolin ?

Il faut bien le reconnaître, il ne faisait pas bon être un pangolin en 2020. En effet, le pauvre mammifère a été accusé d’être le porteur du virus qui fut à l’origine de la pandémie mondiale de Covid-19. Mais est-ce vraiment de sa faute s’il a été mangé par des hommes dans un marché de Wuhan en Chine ? Alors en 2021, redonnons un peu de baume au cœur à ces pangolins injustement pointés du doigt ! Adoptons un pangolin ! Bien évidemment, il ne s’agit que d’une adoption symbolique puisque la WWF a lancé un programme de conservation de cet animal qui fait l’objet de braconnages. En échange d’un don, vous recevrez une peluche, une photo de pangolin ou encore un certificat d’adoption !

Alors si vous aussi vous voulez sauver le pangolin, faites le bon geste en cliquant ici

• Un tour du monde pas comme les autres

Et si 2021 était l’année où vous décidiez de vous déconnecter un peu de votre quotidien et de vous lancer à l’aventure d’un tour du monde ? Bon, ce ne sera pas facile avec ce contexte Covid-19 mais pourquoi pas se lancer tout de même dans cette expérience ? Pour rajouter un petit peu de piment, vous pouvez choisir de faire un tour du monde atypique, en solex, en camion, en faisant du stop, en trottinettes ou bien (soyons fous ! ) à pied ! Bref, 2021 est peut-être l’année où vous allez vous découvrir une âme d’aventurier, prêt à relever les défis les plus fous, mais qui sont un pur bonheur !

• 2021, peut-être l’année où rien ne sera plus comme avant

Au sortir du premier confinement, beaucoup affirmaient que "plus rien ne serait comme avant". Malheureusement, la suite a démontré que les mauvaises habitudes ont repris le dessus : consommation à outrance, non-respect de l’environnement ou encore incivilité au volant (avec toujours plus d’embouteillages). Clairement, 2020 n’a pas été l’année du changement malgré une période de confinement favorisant l’introspection et un retour vers une certaine modestie.

Si 2020 semble avoir été une mauvaise année à cause de cette épidémie, elle est, au fond, une année riche en leçons, sur notre relation vis-à-vis de la nature, des animaux, et de notre environnement. Aussi, cette année 2021 peut-être l’année de construction de cette nouvelle relation, plus respectueuse, plus responsable, plus exemplaire. Notre environnement et notre corps nous le rendront bien.

Et bien sûr, comme chacun y va de ses idées de changement pour 2021, chez Imaz Press Réunion, on a décidé de prendre aussi notre petite résolution, celle (d'essayer) de ne plus faire de fautes et de coquilles dans nos articles. C’est promis !

