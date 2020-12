Nous sommes le 1er janvier 2021, enfin, 2020 est derrière vous ! Par contre ce que vous n'avez pas laissé derrière, c'est votre gueule de bois. Le rhum arrangé, le vin, la Dodo... Ça c'est sûr, vous ne vous n'êtes rien épargné et vous avez bien kasé la ponpe. Pour soigner vos nausées et ce fichu mal de tête que vous vous trainez depuis votre réveil, nous vous proposons quelques petites astuces. Attention cependant, ces remèdes n'ont pas forcément été approuvés par le comité scientifique (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

• Boire de l’eau

LA boisson miracle, celle qu’on oublie les soirs de fête. Pour ce premier jour de l’année, n’hésitez pas à en abuser : la rak ayant tendance à déshydrater l’organisme, l’eau vous permettra d’éliminer les impuretés accumulées durant votre nuit de folie.

• Un cocktail concombre - jus de citron

Un remède péi préconisé par Matante Rosina : éplucher et couper en rondelles un petit comcompre, mettre dans un bol d'eau fraiche, ajoute unn jus de citron, laisser tremper quelques minutes et avaler tout d'un coup. Parole de Matante Rosin, votre estomac vous en sera éternellement reconnaissant !

• Gober des huîtres

On vous l’accorde, ce n’est pas forcément ce qu’on a envie de manger lorsqu’on a la tête et le ventre à l’envers. Pourtant, riches en zinc, elles aident l’organisme à éliminer les toxines. Arrosez-les de jus de citron et vous ferez une pierre de coup, cet agrume ayant d’importantes propriétés antioxydantes. Attention, on ne vous garantie pas que cette astuce ne vous filera pas des relents de gin, de vodka, de sky et de saké.

• Ingurgiter des litres de jus de poire

Selon le magazine Cosmopolitan, des chercheurs de l’agence nationale scientifique australienne CSIRO auraient découvert des bienfaits anti-gueule de bois dans... le jus de poire ! "On a constaté une réduction des niveaux d’acétaldéhyde, le composé chimique toxique responsable des symptômes de la gueule de bois, avec la consommation de jus de poire" explique le professeur Manny Noakes, en charge de l’étude. D’après le scientifique, "200 ml de jus de ce fruit réduisent significativement les symptômes et aident à se concentrer ". A vos jus !

• Faire un cul sec de jus de cornichon

Si à la rédaction nous ne sommes pas sûrs de cette astuce-là, les Polonais seraient persuadés de son efficacité. La légende raconte qu’un homme, un jour de gueule de bois, aurait vidé son frigo à la recherche de quelque chose pour éponger tout l'alcool ingurgité la vieille et serait tombé sur un bocal de cornichon seulement rempli de son jus. Ni une ni deux, il aurait décidé d'en boire le contenu : une gorgée plus tard, il en serait revenu frais comme un gardon. Nous vous laissons le soin de tester et revenir vers nous pour nous raconter votre expérience, les résultats ne sont pas garantis !

• Prendre l'air et aller à la plage.... vous ensabler

Les Irlandais, connus pour avoir le lever de coude facile, ont une méthode bien à eux pour se requinquer : le lendemain d'une gueule de bois, ils s'enterrent dans le sable jusqu'au cou et attendent que le mal passe. Veillez toute de même à avoir un compagnon sobre, armé d'une pelle, pour vous aider à sortir de là lorsque vous vous sentirez d'attaque.

• Vous blottir en position fœtale en jurant qu’on ne vous y prendra plus

Pas la méthode la plus courageuse mais elle a fait ses preuves : rester sous votre couette jusqu'au 2 janvier. Fonctionne aussi en envoyant des textos à vos amis entre deux siestes, en promettant que jamais plus vous ne toucherez un verre d'alcool, au moins jusqu'à la semaine prochaine.

La rédaction d'Imaz Press vous souhaite bon courage dans cette épreuve et vous souhaite une très bonne année 2021 !

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com