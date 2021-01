Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 16 minutes

"Depuis le 26 novembre 2020, le calculateur d'itinéraire du réseau Car jaune a évolué, devenant intermodal avec l'ensemble des réseaux de transports en commun de l'île" indique La Région dans un communiqué publié ce mardi 29 décembre. Elaboré en coopération avec les six réseaux de transports de l'île Car jaune, Kar'Ouest, Citalis, Alternéo, Estival et Car Sud) ce calculateur "est une avancée pour les usagers leur permettant en quelques clics de connaître leurs possibilités de déplacements en car et bus depuis n'importe quelle adresse" note la Région (Photo rb/www.ipreunion.com)

