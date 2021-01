Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 9 heures

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire adoptée en 2019 entend accélérer le changement de modèle de production et de consommation afin de limiter les déchets, préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat d'ici à 2040. Depuis ce 1er janvier 2021, plusieurs mesures sont entrées en vigueur avec pour objectif, entre autres, de réduire l'utilisation du plastique au quotidien et agir contre l'obsolescence programmée (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire adoptée en 2019 entend accélérer le changement de modèle de production et de consommation afin de limiter les déchets, préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat d'ici à 2040. Depuis ce 1er janvier 2021, plusieurs mesures sont entrées en vigueur avec pour objectif, entre autres, de réduire l'utilisation du plastique au quotidien et agir contre l'obsolescence programmée (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)