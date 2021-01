Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La tempête modérée Danilo se trouve à 2.070 km des côtes réunionnaises tandis que le second système actif, au stade de dépression tropicale, se trouve à 2.590 km de La Réunion. Météo France indique que les deux systèmes pourraient interagir ce week-end. Cette possible fusion rend totalement incertaines la trajectoire et l'intensité de ces deux systèmes. (Photo : Mtotec)

