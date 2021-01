2020 marquera l'histoire, c'est très certainement en raison de la pandémie majeure qui a secoué la planète toute entière. Mais 2020 ne se résume pas à cela. En cette fin d'année, la rédaction d'Imaz Press Réunion a sélectionné 5 évènements de l'actualité locale, nationale ou internationale qui ont marqué cette année si particulière (Photo rb/www.ipreunion.com)

• La Covid-19, ce virus qui a mis le monde à genou

Dès fin 2019, on parlait déjà de ce coronavirus qui serait apparu dans à Wuhan qui constitue l’épicentre de cette épidémie. Le monde ne se doutait pas alors que ce virus allait le mettre à genou, provoquant une pandémie aux conséquences économiques, sociales et sociétales gravissimes. La France est le premier pays européen touché, avec 3 cas détectés fin janvier. Une inexorable augmentation des contaminations s'en suivra.

Lire aussi - Coronavirus: la France confinée à son tour, l'Europe ferme ses frontières



A La Réunion, encore épargnée par ce virus, s’installe alors une forme de psychose qui ira jusqu’à mobiliser la population qui tente d’empêcher le débarquement des bateaux de croisière. Mais en parallèle l’aéroport reste ouvert, facilitant de fait la possible entrée du virus sur le territoire. L’inévitable se produira le 11 mars 2020 avec la détection du premier cas de coronavirus. Il s’agissait d’un homme de 80 ans de retour des Etats-Unis et qui avait fait escale à Paris. La Réunion est désormais elle aussi touchée par l’épidémie.

Lire aussi : Un premier cas de coronavirus confirmé à La Réunion

Malgré ce contexte particulier, le premier tour des élections municipales est maintenu, le 15 mars. Une élection qui ne mobilisera guère les foules, le contexte ayant très certainement freiné la mobilisation. Le 16 mars, alors que l’épidémie accélère en France, Emmanuel Macron annonce le confinement de la France à compter du 17 mars, dans le cadre de la "guerre" contre le coronavirus. Le second tour des municipales est quant à lui suspendu, reporté à une date ultérieure (28 juin in fine).

Pendant près de deux mois, jusqu’au 11 mai, la France (et La Réunion) vivra au ralenti, les déplacements étant restreints et strictement contrôlés. Le déconfinement permettra un certain retour à la normale, mais le virus guette.

Très rapidement, l’épidémie, jusque là contrôlée, reprend de la vigueur en Métropole. La Réunion enregistre également une hausse sensible des cas après la levée des motifs impérieux pour débarquer à La Réunion. Le mois d’août marquera ainsi une flambée des cas sur l’île, provoquant l’inquiétude des Réunionnais qui craignent la menace d’un reconfinement, dévastateur pour l’économie de l’île.

Lire aussi - Foyers de contagion : à La Réunion la crise sanitaire c'est maintenant

En Métropole, le couvre-feu est instauré en octobre avant un second reconfinement à partir du 30 octobre jusqu’au 15 décembre. Face à la remontée des cas en cette fin d’année, le gouvernement a décidé d’instaurer un nouveau couvre-feu à compter du 2 janvier.

La Réunion quant à elle frôlera le couvre-feu, mais le retour des motifs impérieux pour voyager, couplé à des mesures drastiques prises par le préfet, permettront finalement de canaliser l’épidémie sur le territoire.

Au niveau mondial, l’épidémie poursuit son inexorable croissance, avec plus de 80 millions de cas enregistrés et plus de 1,7 millions de morts.

• Meurtre de Samuel Paty : la France plongée dans l’effroi

Le vendredi 16 octobre 2020, la France est plongée dans l’effroi suite à la décapitation de Samuel Paty, professeur d’histoire géographie dans un collège à Conflans Sainte-Honorine. Très rapidement, la piste de l’attentat islamiste est évoquée à l’encontre de cet enseignant qui avait montré des caricatures de mahomet dans le cadre d’un cours sur la liberté d’expression. Son meurtrier est quant à lui un refugié d’origine tchétchène qui a été abattu par les policiers. Très rapidement, l’émotion s’empare de la France toute entière, choquée qu’un tel symbole que l’enseignement soit visé.

Lire aussi - Macron sur les caricatures: la France ne "va pas changer" son droit "parce qu'il choque ailleurs"

Quant au gouvernement, il promet des réponses " à court et moyen terme " suite à cet assassinat avec l’annonce du contrôle d’une cinquantaine d’associations soupçonnées proches des milieux islamistes. Des enquêtes sont également ouverte pour haine en ligne.

Pour sa part, Emmanuel Macron, il fait le choix de défendre le droit à la caricature au nom de la liberté d’expression, provoquant une vague de colère contre la France et son président dans le monde arabo-musulman.

• Incendies : ça brûle au Maïdo... et dans le monde

Les Réunionnais se souviendront très certainement de ce samedi 7 novembre, journée lors de laquelle s’est déclenché un incendie au Maïdo. Très rapidement, les images des terribles incendies du Maïdo de 2010 réapparaissent dans les esprits, laissant craindre une nouvelle catastrophe écologique. Très rapidement, des moyens conséquents sont mobilisés pour éviter le pire. Le Dash-8 est sollicité tandis que des dizaines de pompiers sont sur le théâtre des opérations au sol. Malgré cette très forte mobilisation, le feu ne cesse de gagner du terrain.

Lire aussi - Incendie au Maïdo : au moins 35 hectares brûlés, le feu se poursuit

Face à cette situation, le Ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu décide de venir à La Réunion afin de piloter les opérations. Il amène avec lui un renfort de 80 sapeurs-pompiers de Métropole afin de prêter main forte aux agents du Sdis 974.

En parallèle, un homme est mis en examen le 15 novembre pour " destruction involontaire par incendie ". Ce dernier aurait provoqué l’incendie en voulant brûler du papier toilette. Il aurait alors été dépassé par les événements et son ampleur, le poussant dans un premier temps à se cacher avant finalement de se rendre auprès des forces de l’ordre. Ce dernier a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.

• Municipales 2020 : des élections atypiques et un résultat historique

Ces élections municipales 2020 ont été particulièrement atypiques puisque organisées dans un contexte de crise sanitaire.

Si le premier tour a bien eu lieu le 15 mars, les mairies ont dû mettre des moyens conséquents pour adapter les bureaux de vote. Installation de solutions hydroalcooliques, obligation du port du masque, recommandation d’apporter son stylo, installations au sein du bureau adaptées afin de respecter la distanciation sociale, ces élections ont été un véritable casse tête pour les communes.

A l’issue du premier tour, 7 maires ont été réélus, Tout d’abord Serge Hoareau, réélu maire à Petite Ile, avec un score très large de 84,2% des voix. A Salazie, Stéphane Fouassin est lui aussi réélu avec un score fleuve de 68%. A Saint-Joseph, Patrick Lebreton l’emporte également haut la main avec 65,6% des voix. Bachil Valy conserve également son fauteuil de maire de l’Entre-Deux, avec 56,9% des voix. A Saint-Pierre, Michel Fontaine réussi le pari de l’emporter dès le premier tour avec 57,02% des voix, tout comme Olivier Hoarau au Port avec 58,3% des voix. Courte victoire pour Olivier Rivière à Saint-Philippe avec 51,8% des voix.

Lire aussi : Sept maires réélus et beaucoup de suspense pour le second tour

Crise Covid-19 oblige, le second tour qui devait se tenir le 22 mars a finalement été reporté au 28 juin, rebattant toutes les cartes et les stratégies électorales. Ce second tour verra la victoire de la gauche, la déroute de la droite, et surtout, fait historique, la victoire de 4 femmes : Vanessa Miranville réélu à la Possession, Huguette Bello qui retrouve son fauteuil de maire à Saint-Paul, la jeune Juliana M’Doihoma qui l’emporte à Saint-Louis et Ericka Bareigts qui devient la première femme maire de Saint-Denis.

Lire aussi - Victoire des femmes et de la gauche, lourde défaite de la droite

• Coupe de France de foot : la Saint-Pierroise tombe de haut après avoir frôlé les cieux

Le contexte Covid-19 ayant bouleversé le programme de la Coupe de France, La Réunion avait une belle occasion d’envoyer un de ses représentants jusqu’aux 32ème de finale, au moins. C’était sans compter sur une équipe saint-pierroise qui a douché tous les espoirs réunionnais.

Pourtant la JSSP avait fait un parcours sans faute jusqu’au 8ème tour, disposant facilement de l’AF Saint-Louis au 6ème tour (3-0) et l’emportant face à Sainte-Marie lors de la séance de tirs au but 2-2 (3 tirs au but contre 2).

La Fédération Française de Football ayant décidé de faire jouer les équipes domiennes entre elles lors du 8ème tour, la JSSP s’est donc retrouvée à affronter les mahorais de M’Tsapéré. Si l’équipe mahoraise domine son championnat, le niveau moyen est en deçà de celui de La Réunion, permettant d’espérer raisonnablement une qualification pour les 32ème et peut être une confrontation avec une équipe professionnelle.

C’était sans compter sur des Mahorais courageux et solidaire qui ont su répondre présents malgré le désavantage du terrain. Du côté de Saint-Pierre, les joueurs n’ont pas semblé en mesure de trouver de solution, terminant le temps règlementaire sur un match nul (1-1) synonyme de séance de tirs au but. A ce jeu, ce sont les footballeurs de M’Tsapéré qui ont su tirer leur épingle du jeu pour l’emporter et se hisser vers des 32ème de finale historique pour Mayotte.

La Saint-Pierroise est tombée de haut, elle qui avait frolé les cieux en janvier de cette même année 2020 lorsqu'elle avait atteint les 16ème de finale de cette même coupe de France

Lire aussi : Football : Epinal 1 - Saint-Pierre 0, la JSSP éliminée au bout de l'effort



www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com