Publié il y a 30 minutes / Actualisé le Jeudi 31 Décembre 2020 à 12H11

La maison des associations de la culture et du sport propose du 12 au 21 Janvier des sorties découvertes aux jeunes de Sainte-Rose âgés de 11 à 17 ans. Au programme : du bowling, des randonnées et visite au musée Stella Matutina. Ces activités seront pratiquées dans le respect le plus strict des gestes barrières ainsi que du protocole sanitaire. Le nombre de places étant limité à 30 enfants par sortie, il est indispensable de s'inscrire directement à la MACS sur son site internet vie.associative@sainterose.re ou au numéro suivant : 0262 47 37 06. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

La maison des associations de la culture et du sport propose du 12 au 21 Janvier des sorties découvertes aux jeunes de Sainte-Rose âgés de 11 à 17 ans. Au programme : du bowling, des randonnées et visite au musée Stella Matutina. Ces activités seront pratiquées dans le respect le plus strict des gestes barrières ainsi que du protocole sanitaire. Le nombre de places étant limité à 30 enfants par sortie, il est indispensable de s'inscrire directement à la MACS sur son site internet vie.associative@sainterose.re ou au numéro suivant : 0262 47 37 06. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)