Vous le savez, notre devise est "L'image au service de l'info". Difficile alors de ne pas vous proposer de revivre les temps fortes de cette année, en photographie. Et des temps forts, cette année, on peut dire qu'il y en a eu : Covid-19, incendie au Maïdo, politique, volcan...Imaz Press vous invite donc à (re)découvrir nos meilleurs clichés de l'année. (Photo rb/www.ipreunion.com)

• Janvier - Foot : le rêve s'arrête là pour le petit poucet saint-pierrois





La Saint-Pierroise a bien failli créer l'exploit en janvier 2020, après sa qualification en 16ème de finale de la Coupe de France. Au bout du suspense, mais aussi au bout d'un effort héroïque de 120 minutes, la Saint-Pierroise s'est cependant inclinée face à Epinal 1 but à 0, le samedi 18 janvier 2020. Une défaite qui laisse un goût amer, mais sans regret tant le parcours de la JSSP a été historique. Incontestablement, le football réunionnais s'est fait un nom sur la scène hexagonale.



• Février - Sun Princess : affrontements entre manifestants et policiers au port-est, une personne interpellée

Au début de la crise sanitaire, plusieurs Réunionnais ont réclamé la fermeture du port aux bateaux de croisière. Alors qu'un troisième paquebot arrivait en une semaine à La Réunion, le dimanche 1er mars 2020, des affrontements ont éclaté sur place.



Le Sun Princess, de pavillon britannique et appartenant à la société de croisière Princess Cruises, avait été refoulé aux portes de Madagascar le 13 févrie. Les autorités malgaches ont ensuite estimé que le délai entre son escale en Thaïlande et l'arrivée à quai malgache n'était pas suffisant.



Après une escale en Afrique du Sud, le paquebot est donc arrivé à La Réunion avec 2.800 passagers à son bord. L'ARS leur a distribué des masques et des flyers sur demande, mais n'a pas effectué de contrôle de température. Plusieurs protestataires sontapparus aux grilles du port est pour exprimer leur colère. Alors que les passagers ont été invités à remonter à bord du paquebot, les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux afin de repousser les manifestants, donnant lieu à des affrontements



Mars - La Réunion est confinée





Emmanuel Macron a annoncé lundi 16 mars des mesures radicales de restriction des déplacements qui ont été mises en place dès 15h heure de La Réunion le mardi 17 mars, en Métropole comme dans les Outre-mer. Les déplacements devaient être réduits au maximum sous peine d'amendes, les frontières européennes ont été fermées, les réformes sont suspendues et le second tour des municipales est reporté. Ce jour-là, trois nouveaux cas coronavirus ont été confirmés par la préfecture. Le nombre de cas avérés sur le territoire se portait alors à douze au total.



Avril - La deuxième éruption de l'année est terminée : ce n'est qu'un au revoir...





La seconde éruption de 2020 s'est terminée le mardi 7 avril 2020. Après quatre jours d'activité seulement, le Piton de la Fournaise s'est figé et est reparti dans son sommeil. Plus aucune sismicité n'était observée et la lave a cessé de couler. Cette éruption fut particulière à plus d'un titre : confinés, les Réunionnais n'ont pas pu se rendre sur place alors que la lave était à nouveau visible depuis la nationale 2. A noter également une quantité impressionnante de cheveux de Pelé, et le risque - écarté désormais - d'un effondrement du cratère Dolomieu



Mai - La France est déconfinée





Le moment que tout le monde attendait est enfin arrivé : nous étions le 11 mai 2020, la France entamait officiellement son déconfinement. Mais si notre liberté de circulation a été rétablie, il restait toujours des règles à respecter afin de veiller à ce que l'épidémie ne reprenne pas de plus belle. Trois semaines plus tard, un nouveau bilan a été fait par le gouvernement afin d'alléger les restrictions de chacun



Juin - Victoire des femmes et de la gauche, lourde défaite de la droite

Si le premier tour des municipales le dimanche 15 mars 2020 a été une confirmation pour les maires sortants, le second tour ce dimanche 28 juin a été le théâtre de profonds chamboulements sur la scène politique réunionnaise. 4 femmes au pouvoir, 8 nouveaux maires, une droite en déroute à l'image de Didier Robert, la gauche qui rit et qui fourbit ses armes en vue des régionales et départementales de 2021, tels sont les principaux enseignements de ce scrutin



Juillet - Entrée à La Réunion : fin de la septaine pour les voyageurs en provenance de Métropole





La préfecture et l'Agence régionale de santé de La Réunion annonçaient, le samedi 11 juillet 2020, les nouvelles modalités d'entrée à La Réunion pour les voyageurs en provenance de Métropole et d'autres pays de l'Océan Indien. Tous les voyageurs doivent se soumettre à un test 72h avant le départ et se verront refuser l'embarquement si celui-ci est positif.



Un nouveau test 7 jours après leur arrivé est préconisé, mais pas obligatoire. Pour les passagers en provenance de Métropole, les mesures de quarantaine sont levées. Les passagers en provenance d'autres pays de l'océan Indien et de Mayotte devront, eux, respecter une période d'isolement de 7 jours, et justifier leur déplacement d'un motif impérieux. Nous publions le communiqué détaillant toutes les modalités ci-dessous



Août - Rentrée scolaire : jour J pour presque tous les élèves de La Réunion

Le lundi 17 août 2020 marquait le retour à l'école les élèves de La Réunion. Tous étaient attendus dans leurs établissements scolaires, à l'exception des élèves d'un établissement de Saint-André (école Notre-Dame de La Salette) où un personnel avait été testé positif au Covid-19. À l'exception aussi des 24 écoles élémentaires et maternelles de Saint-Denis qui étaient restées closes, suite à l'identification de foyers de contagion Covid-19 dans la ville. Ces élèves ont fait leur retour sur les bancs de l'école le lundi 24 août, signe du caractère particulier de cette rentrée, au vu du contexte sanitaire



Septembre - Bombe artisanale - Le jeune homme interpellé déjà impliqué dans le réseau jihadiste de Nail Varatchia

Une alerte à la bombe artisanale a été donnée rue d'Anjou au Moufia (Saint-Denis), le lundi matin 14 septembre 2020, non loin du conseil régional et à quelques pas de l'université. Un important cordon de sécurité a été installé autour du périmètre qui a été bouclé pendant plusieurs heures.



Les résidents d'un immeuble ont été évacués pendant 3 heures avant de pouvoir retourner chez eux. Les démineurs avaient établi qu'il s'agissait d'une bombe factice. Sur place, Imaz Press a pu filmer une bouteille de gaz disposée au centre de l'appartement investigué, ainsi qu'un Coran et un petit tapis de prière. Le jeune homme de 23 ans locataire de l'appartement a été interpellé par la police en milieu d'après-midi.



Ce dimanche il avait filmé son installation factice à l'intérieur de son appartement et avait posté la vidéo sur les réseaux sociaux. Ce lundi matin, il a expliqué à des médecins que son appartement été piégé, d'où l'opération de police. Il n'est pas inconnu des forces de l'ordre et il est fiché au fichier des auteurs d'infractions terroristes (Fijait). En 2015 il avait déjà été impliqué dans le réseau jihadiste de Nail Varatchia



Octobre - Annulations du Grand Raid et du Sakifo





Sans grande surprise, le préfet de La Réunion Jacques Billant a confirmé le vendredi 11 septembre 2020 le report de cette édition du Grand Raid, prévue du 15 au 18 octobre 2020. Pour le représentant de l'Etat, les conditions de sécurité sanitaires n'étaient pas suffisamment réunies pour permettre la tenue des 4 courses qui réunissent au total près de 6300 coureurs, dont une grosse part du contingent vient de l'extérieur.





Après une réunion à la sous-préfecture de Saint-Pierre, les organisateurs du Sakifo ont aussi été fixés le 12 octobre : il n'y aura pas d'édition 2020 du festival. Malgré un protocole sanitaire salué par les autorités, la situation semblait trop risquée pour organiser un festival de cette ampleur. D'autant plus que de de nombreux autres rendez-vous culturels ont été annulés



Novembre - Incendie du Maïdo





La semaine fut plus qu'ardue pour les pompiers et forces de l'ordre de La Réunion. Un incendie, déclaré dès le vendredi 6 novembre au soir, a brûlé 175 hectares au Maïdo.



Un drame pour les Réunionnais qui ont tous en tête les feux destructeurs de 2010 et 2011 dans cet espace protégé de l'île. Si le feu est désormais fixé, les pompiers ont dû empêcher toute reprise pendant de nombreux jours. Un travail de longue haleine, tandis que les enquêteurs se sont attelés à trouver les causes l'incendie



Le dimanche 15 novembre 2020, un homme a été mis en examen pour destruction involontaire par incendie dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à la suite de l'incendie du Maïdo. Il a remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Il a reconnu les faits. Selon son avocat, l'homme "un amoureux de la nature " a voulu "brûler des détritus" (en fait du papier toilette) et a été "surpris par l'ampleur immédiate" de l'incendie. Il a prévenu les pompiers avant repartir chez lui "dépassé par les événements" dit encore son avocat. Son client s'est ensuite rendu de lui-même aux gendarmes



Décembre - Arrivée de Kevin Escoffier et et Kevin Mayer à La Réunion





Dix jours après le naufrage de son voilier sur le Vendée Globe, le skipper Kévin Escoffier retrouve la terre ferme à La Réunion ce jeudi 10 décembre 2020 . Récupéré en mer par une frégate des FAZSOI (forces armées de la zone sud de l'océan Indien) le 6 décembre dernier, il a débarqué à 9h44 à la base navale Darse Foucque du port ouest. Il a été reçu sous les applaudissements des dizaines de personnes, dont le préfet, venues accueillir



Côté sport toujours, Kevin Mayer s'est montré exact au rendez-vous le samedi 19 décembre 2020 au stade olympique de Saint-Paul en réalisant les minima de qualification aux Jeux olympiques de Tokyo. Le décathlonien a totalisé 8 552 points, s'offrant du coup la meilleure performance mondiale de l'année, cerise sur le gâteau et magnifique récompense pour les organisateurs réunionnais de ce meeting international



Plusieurs membres de l'équipe de France d'athlétisme avaient atterri à La Réunion début décembre afin de peaufiner leur préparation. Prudente, la Fédération française d'athlétisme (FFA) a souhaité éparpiller sur l'ensemble de l'île ses athlètes afin de limiter leurs risques potentiels de contamination à la Covid-19.