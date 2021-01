Si vous nous suivez régulièrement, vous savez déjà que nous compilons chaque semaine les informations insolites que nous avons vu passer. Pour ce tout début d'année, Imaz Press vous propose de revenir sur les actualités les plus étonnantes de 2020.

• Patrick Lebreton s'emporte

Retour sur la grosse colère de Patrick Lebreton contre des manifestants qui réclament la réouverture des jardins de Manapany. "Alor na in boug kan i koz la isan la merde", "je ne vous représente pas, vous n'avez pas voté pour moi", "ou les in con-tribuable, en deux mots"… Le maire de Saint-Joseph, visiblement excédé, n'a pas mâché ses mots face aux administrés.



Une scène plutôt rare, alors que les élus ont plutôt tendance à mesurer leurs propos, tout particulièrement face caméra. La vidéo et l'article complet sont à retrouver ici.

• My Million : deux joueurs réunionnais sont millionaires

Deux codes My Million se trouvait sur des billets joués à La Réunion ont été tirés au sort ors des derniers tirages de l'Euromillions. "Le vendredi 25 septembre et le vendredi 2 octobre, deux joueurs réunionnais se sont emparés d'un million d'euros (pour l'heure, la localisation exacte de ces gagnants reste inconnue). Depuis le début de cette année 2020, ce sont 5 joueurs de la Réunion qui sont repartis plus riches de un million d'euros, un record français pour un seul et même département. Ces deux nouveaux millionnaires viennent allonger la liste des chanceux de cette année 2020 qui sont maintenant au nombre de cinq. " écrit le site site Tirage-Gagnant.com

Au début de l’année 2020, deux joueurs réunionnais avaient déjà remporté des gains My Million à une semaine d’intervalle. Le 28 janvier, un joueur de Saint-Pierre s’était offert 1 million d’euros tandis que le 4 février, c’est à Plaine-des-Cafres que le code gagnant a été joué.

Le dernier gagnant My Million datait du début de l’été en Métropole, lors du tirage du 26 juin 2020. Cette fois-ci, c’était une grille cochée à Saint-Denis qui avait récompensé son propriétaire par un chèque de 1 million d’euros.

• Insolite : elle roule à La Réunion et se fait flasher aux Pays-Bas

Une Réunionnaise a reçu trois contraventions pour excès de vitesse aux Pays-Bas. Problème : son véhicule n'a pas quitté La Réunion. La faute à une plaque probablement jumelle en Europe. Au commissariat, on lui demande d'écrire une lettre aux autorités hollandaises pour expliquer la situation. L'amende est annulée, mais voilà que la Possessionnaise reçoit une seconde amende, puis une troisième... pour des excès de vitesse aux Pays-Bas, toujours.

On espére qu’à l’avenir, la voiture à la plaque jumelle à la sienne ne fasse pas une nouvelle virée au pays des tulipes

• Titi le Comik et Tony Boyer pris pour des bandits... à cause d'un faux pistolet

Drôle d'expérience pour les deux youtubeurs péi Titi le Comik et Tony Boyer...! Alors qu'ils étaient en plein tournage à Saint-Joseph pour réaliser une parodie du célèbre trafiquant de drogue colombien Pablo Escobar, voilà que les gendarmes débarquent et ordonnent à Titi le Comik de lâcher... le pistolet factice qu'il tenait à la main. Ni une ni deux le comédien s'exécute et s'allonge au sol, le temps que les gendarmes vérifient qu'il s'agit bien d'un faux. Heureusement tout est bien qui finit et dans leur vidéo finale posée sur les réseaux sociaux, les youtubeurs glissent même une petite dédicace et présentent leurs excuses aux gendarmes "pour le déplacement".

• Saint-Louis : des pistes cyclables dans tous les sens

Les appels à créer des pistes cyclables se multiplient dans l'île depuis quelques temps, vous l'avez sûrement remarqué. Il semblerait que la commune de Saint-Louis aussi, peut-être au point de se lancer dans la création de pistes un peu trop précipitamment. En passant près du rond-point de la zone industrielle, au niveau du Burger King, difficile de savoir où donner de la tête, et surtout dans quel sens circuler.

• Les Réunionnais reconnaissables à leur ongle très long

La séquence de l'émission Les 12 Coups de Midi a été diffusée ce samedi 24 octobre 2020. L'animateur Jean-Luc Reichmann pose la question suivante au candidat : à quoi peut-on parfois reconnaître les Réunionnais ? Réponse : à leur ongle très long. Pour expliquer la réponse, l'émission évoque "une mode venue de l'immigration chinoise", où l'ongle très long aidait à enlever les mèches dans les lampes à huile. Une tradition perpétuée par les engagés chinois au XIXème siècles avec les ongles bijoux, et qui serait donc aujourd'hui "une caractéristique commune aux Réunionnais" faut-il croire... Preuve que la culture est parfois comme la confiture, moins en on a, plus on l'étale.

La séquence n'a d'ailleurs pas du tout plu à certains, à l'instar de l'Union des étudiants réunionnais de l'Hexagone qui a saisi le CSA

• E.Leclerc de Sainte-Marie : des milliers de personnes font la fête dans le centre commercial

En pleine pandémie de Covid-19 et à l'aube de nouvelles annonces faites par le président de la République, le nouveau E.Leclerc La Réserve, à Sainte-Marie, ouvre ses portes. L'enseigne partage (avec joie) les images de milliers de personnes faisant la queue, amassées à l'entrée de la galerie commerciale.

Une foule immense, avec des clients masqués mais collés les uns aux autres, en train de danser devant l'orchestre engagé pour l'occasion. Une grande fête... à quelques heures d'un potentiel reconfinement national. La vidéo, publiée en fin de matinée, a depuis été supprimée de Facebook.

• Gérald Darmanin aperçu en plein jogging à plus d'un kilomètre de chez lui

Ce dimanche 1er novembre, c'est avec surprise que les habitants de Tourcoing ont pu apercevoir Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, effectuant un jogging le long du canal de Roubaix. Un lieu "propice à la course à pied" rapporte la Voix du Nord, mais surtout à plus d'un kilomètre du domicile du ministre. Une chose plutôt ironique de la part de celui qui a déclaré, il y a quelques jours, que "pour être respecté, il faut être respectable".

Du côté du ministère, on affirme à la Voix du Nord que "le choix du parcours relève de contraintes de sécurité que nous imposons. (...) Nous avons choisi cette zone parce qu’elle évite de courir en ville et qu’elle est la plus proche".

Cette entorse au confinement aurait donc été choisie par son équipe de sécurité. Si on peut comprendre les contraintes liées au statut de ministre, il reste tout de même assez ironique de voir que les règles du confinement ne sont pas nécessaire respectées par le "premier flic de France".

• Le "lancer d'élèves" interdit dans une école d'Avignon

A Avignon, dans le sud-est de la France, une école primaire s'est vu contrainte d'interdire le "lancer d'élèves", rapporte La Provence. Deux affichettes ont été apposées à l'entrée, "Je ne lance pas mes enfants par-dessus le portail !" et "Quand je suis en retard, je reviens à 10 heures, ou 15 heures" peut-on lire, le tout accompagné d'un dessin. "Ce n'est pas arrivé tant de fois que ça, mais pour le peu que c'est arrivé, on a préféré prendre les devants" assure Sanaa Meziane, directrice de l'école primaire de la Trillade, à La Provence. (Capture d'écran La Provence)

D'après ses dires, des parents auraient littéralement jetés leurs enfants par-dessus le portail après être arrivés en retard. Une situation aussi cocasse que consternante, qui a poussée la directrice d'école à coller ces affichettes.

• Une course en voiture sur la NRL pour les besoins d'un show télé

Diffusée sur Amazon Prime Video le 18 décembre prochain, le dernier épisode de l'émission "The Grand Tour", qui portera sur une chasse au trésor à Madagascar, verra par ailleurs ses trois présentateurs s'affronter dans une course effrénée sur la Nouvelle Route du Littoral (NRL). Un extrait vidéo de cette séquence les montrant totalement seuls et pieds au plancher vient d'être révélé dans le teaser du programme.

Les trois premiers usagers de la Nouvelle Route du Littoral viennent d'être trouvés. Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May, présentateurs stars de The Grand Tour, un gigantesque show dédié aux amateurs de voitures d'exception les faisant arpenter les routes du monde entier, ont en effet eu le privilège de goûter en exclusivité à l'asphalte fraîche de la NRL.

Because Epic didn't really work. The Grand Tour Presents: #AMassiveHunt. Launches 18 December only on Prime Video. pic.twitter.com/Die1bdkeR8 — The Grand Tour (@thegrandtour) November 18, 2020

Cette course insolite s'est déroulée dans le cadre du tournage de l'un des épisodes de leur émission phare, réalisé en septembre 2019. Ce dernier, qui voit notamment les trois Britanniques se lancer dans une chasse au trésor à Madagascar, sera diffusé le 18 décembre prochain sur la plateforme vidéo d'Amazon Prime.

• RFI s'excuse après avoir publié les nécrologies de personnalités bien vivantes

La radio française RFI a présenté lundi ses excuses pour avoir publié par erreur les nécrologies de nombreuses personnalités, dont le footballeur Pelé, la reine Elizabeth II ou Brigitte Bardot, invoquant un "problème technique".

Ce "bug majeur" a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, entre confusion, (in)compréhension ou moqueries. L'actrice Line Renaud, citée dans les personnalités décédées, a par exemple réagi en indiquant qu'elle "se portait très bien".



Cette annonce précoce nous a fait éclater de rire Pirate et moi ! Comme vous le voyez, je me porte très bien ! 💋❤ Line https://t.co/uderWtjCBY pic.twitter.com/QFciQG49Bc — Line Renaud (@linerenaud) November 16, 2020

• Rappeurs VS politiciens français, le jeu vidéo inspiré de Pokémon

Qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le rappeur Alpha Wann ont en commun ? A priori pas grand-chose, et pourtant, on les retrouve tous les deux protagonistes d'un jeu vidéo inspiré de Pokémon. L'objectif : choisir son rappeur pour combattre les politiciens français. Le nom des attaques sont diverses et s'adaptent aux personnages. Par exemple, tandis qu'Alpha Wann peut attaquer grâce à "punchline palindrome" ou "clairvoyance", Gérald Darmanin peut lui attaquer grâce au "machisme décomplexé" ou "droit de cuissage".

Comme dans Pokémon, votre personnage peut choisir parmi une liste d'objet, comme du "lean" (un mélange de codéine et de boisson énergisante, plébiscité par les rappeurs), une doudoune Northface ou encore de l'autothune.

• La ville de Cilaos se dote d'un "Dash-8"... version camion

La ville de Cilaos ne manque pas d'humour. "Non seulement nos agents de la régie des services techniques sont très professionnels, mais en plus ils ont de l'humour ! Grâce à eux, vous savez maintenant que Cilaos est la seule commune de l'île à avoir un... Dash 8 !" écrit la ville sur sa page Facebook avec à l'appui, un camion sur lequel est écrit grossièrement "Dash 8". Une vision qui prête à sourire quand on se trouve derrière en voiture.

• Les stars de téléréalité en vadrouille à La Réunion sont en réalité en campagne de communication

C'est un vent d'indignation qui vole sur les réseaux sociaux réunionnais. En cause, deux stars de téléréalité, semblerait-il assez influentes vue qu'elles cumulent à deux trois millions d'abonnés, se baladant actuellement à La Réunion. Problème : les clichés partagés sont localisés en Thaïlande et en Chine. L'entourloupe a été démasquée en un rien de temps, l'oeil aiguisé des Réunionnais ayant reconnu en quelques minutes les décors du Cap Homard, de la cascade Jacqueline à Saint-Joseph, ou encore le temple chinois de Saint-Pierre. Après une journée de suspens, la star de téléréalité a admis qu'il s'agissait en réalité d'une campagne de communication pour promouvoir notre île, en partenariat avec l'Ile Réunion Tourisme (IRT). Une campagne qui n'a pas plu à beaucoup d'internautes

• Cyrille Melchior, président du Département, est bloqué à Mafate

La maire de Saint-Paul, le préfet, la rectrice, et le président du Conseil départemental étaient présents dans le cirque de Mafate ce mardi 15 décembre 2020 pour une reconnaissance suite aux incendies du Maïdo. Chaque représentant était présent dans différents îlets du cirque. Suite à la dégradation de la météo sur place, le président du Département Cyrille Melchior est resté bloqué à Roche Plate plus longtemps que prévu, son hélicoptère n'ayant pas été autorisé à voler en raison de la pluie. Le préfet et la rectrice ont de leur côté pu regagner Saint-Denis au départ de Aurère

• Sainte-Clotilde : ruée sur des enceintes connectées à Carrefour

C'est une scène tristement courante qui a été filmée ce mardi matin 22 décembre au Carrefour de Sainte-Clotilde : une dizaine de personnes se sont ruées sur une promotion pour enceintes connectées. Les gens se poussent, se marchent dessus, et s'enfuient la boîte sous le coude

Cette année, il y aura eu la ruée au papier toilette, aux oeufs, à la farine, ou encore aux masques. A quelques jours de Noël, ce sont des biens beaucoup moins essentiels qui ont provoqué du grabuge à Sainte-Clotilde.

En cause : une promotion sur des enceintes connectées, qui a menée à la ruée de dizaines de personne dans l'hypermarché dionysien. Une triste scène, symptomatique d'une société consummériste, mais qui souligne aussi la nécessité pour certaines personnes d'attendre une promotion pour s'offrir un objet de valeur