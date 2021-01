Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 28 décembre 2020 au vendredi 1er janvier 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 28 décembre - Si on nous avait dit que cette année 2020 se déroulerait ainsi...

* Mardi 29 décembre - Pétards et feux d'artifice ne connaissent pas la crise

* Mercredi 30 décembre - Covid-19 : pas de plage, pas pique-nique et pas de boîtes de nuit pour le réveillon

* Jeudi 31 décembre - Masques et gel hydroalcoolique ne seront pas de la fête

* Vendredi 1er janvier - Voeux pour le monde d'après

L'année 2020 est sur le point de toucher à sa fin, et on peut dire qu'elle aura été longue, éprouvante, historique. Alors que nous sommes loin d'être sortis d'affaire, personne n'imaginait il y a un an la tournure que prendrait ce début de décennie.

Bon nombre de distributeurs ont établi des ventes records cette année en matière d'engins pyrotechniques. Malgré un contexte social et économique fragile, pétards et autres feux d'artifices se sont en effet vendus comme des petits pains pour cette période de fêtes. Preuve de ce succès, certaines plateformes de distribution se retrouvent aujourd'hui en rupture de stock.

2021 se rapproche à grand pas, et on peut dire que beaucoup attendent avec impatience la fin de cette année particulièrement marquante. Pour autant, l'ombre de la Covid-19 plane toujours sur notre quotidien, et tout particulièrement sur l'organisation des fêtes de fin d'année. Si La Réunion a été épargnée par le couvre-feu et est donc autorisée à célébrer le Nouvel an, quelques règles s'imposent tout de même

Soumis à un contexte sanitaire inédit, le réveillon 2020 se voudra des plus particuliers. Devant composer avec plusieurs mesures imposées par la préfecture, les Réunionnais célébreront pour la plupart d'entre eux le passage à la nouvelle année chez-eux. Néanmoins, il semble qu'il leur sera difficile de suivre à la lettre l'ensemble des recommandations, notamment concernant le port du masque et l'utilisation de gel hydroalcoolique lors du repas. Habituellement envahies, les plages de l'île devraient en outre bel et bien être vides le soir du 31.

Si la page 2020 est tournée, nos ennuis ne sont pas terminés pour autant. Un changement de chiffre sur le calendrier ne suffira pas à nous sortir de la crise comme par enchantement. Mais la lucidité n'interdit pas l'espoir. Faisons le voeu que la pandémie qui nous accable nous aidera à bâtir un "monde d'après" moins déraisonnable que celui d'avant

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com