Certains se basent sur les prédictions de Nostradamus, d'autres sur celles de Madame Irma. Chez Imaz Press Réunion, on peut compter sur Matante Rosina pour tout nous dire sur cette année 2021. Celle qui, chaque jour, s'efforce de nous annoncer la météo du jour avec plus ou moins de succès a accepté, en exclusivité, de dévoiler ses prédictions pour 2021. Amour ? Gloire ? Beauté ? On vous dit tout ! (Photo Mimi Voitoute)

• Santé : la Covid-19 et le bon sens

Difficile de commencer ces prédictions sans parler de l’épidémie de Covid-19 qui a, soyons honnête, totalement gaché cette année 2020. Pouir 2021, Matante Rosina prévoit de grandes campagnes de vacinations dans le monde, en Métropole et à La Réunion. Elle dit aussi certain(e)s s'opposeront à cete vaccination. La gramoune n'a pfas d'idées préoncçues sur le sujet, elle murmure juste qu'il faut savoir faire preuve de bon sens...

• Politique : Didier Robert gagne à l’Euromillion et fait un don pour la NRL

Bien mal embarqué à la veille des élections régionales, plombé par l’affaire des musées régionaux, les problèmes liés aux bons de continuité territoriale et les pépins rocheux et financiers de la NRL, Didier Robert se tournera vers les dieux du jeu pour essayer de trouver une solution. Et la chance lui sourira puisque notre président de Région remportera la coquette somme de 180 millions d’euros en jouant à l’Euromillion. Une manne bienvenue pour le patron de la Pyramide inversée qui décidera de faire don de cette somme à la collectivité régionale pour financer la NRL.

Quel beau geste de la part de Didier Robert ! Cette manne financière lui permettra ainsi de poursuivre son chantier, en attendant la réponse de l’Etat qui se fait toujours attendre concernant les fonds du plan de relance. Le président de Région, ragaillardi par ce coup du sort, peut de nouveau bomber le torse et aborder ces élections régionales avec sérénité et le beau sourire en coin qu’on aime tant. Cela lui permettra-t-il de remporter les régionales et de garder son fauteuil ? Malheureusement, Matante Rosina semble avoir un problème de réseau et ne parvient pas à donner davantage d’indications concernant ce scrutin. Le suspense reste entier !

• Economie : les grands patrons décident de faire don de leurs dividendes de 2020

Dans une actualité assez morose marquée par une reprise lente de la croissance économique malgré la fermeture de nombreuses entreprises, les grands patrons français vont surprendre la Nation en annonçant le reversement de tous leurs dividendes perçus en 2020 au profit d’œuvres caritatives. Ils argueront faire preuve de solidarité en ces temps de crise, ce qui est bien évidemment un beau geste. Plusieurs dizaines de millions d’euros iront ainsi dans les comptes de centaines d’associations œuvrant dans le domaine de la santé et du social, ce qui permettra d’accompagner au mieux les plus vulnérables et les plus démunis.

Mais Matante Rosina temporise subitement. Selon elle, cette annonce grandiose sera faite le jeudi 1er avril 2021, ce qui laisse planer le doute sur la véracité de ce geste ou s’il s’agit d’un poisson d’avril… Réponse, le 1er avril 2021.

• Société : les radars tourelles distributeurs de pizzas

C’est la hantise des automobilistes réunionnais, les radars tourelles nouvelles générations, capables de scruter à plus de 200 mètres les excès de vitesse et à repérer ceux qui brûlent les feux rouges. Mais ce n’est pas tout, 2021 verra l’avènement de nouvelles fonctionnalités telles que la détection de l’usage du téléphone au volant, le non port de la ceinture ou encore le non-respect des distances de sécurité.

Cerise sur le gâteau, la préfecture annoncera courant 2021 une autre option, la cuisson et la distribution de pizzas. En effet, situés sur des zones stratégiques, ces radars tourelles constituent des outils particulièrement intéressants à exploiter pour proposer une telle prestation. Cette idée ingénieuse sera le fruit d’un partenariat entre la préfecture et un entrepreneur local ayant justement perdu son permis pour avoir mangé une pizza… au volant.

Grâce à cette idée révolutionnaire, les prunes resteront certes toujours aussi douloureuses, mais elles seront tout de même plus savoureuses.

• Cinéma : Tom Cruise à La Réunion pour le tournage de Mission Impossible 7

Actuellement en vacances sur l’île d’Ankoa, à Madagascar, Tom Cruise devrait ensuite venir à La Réunion en vue du tournage de Mission Impossible 7 ! En effet, selon Matante Rosina, l’acteur américain est tombé sous le charme de La Réunion en visionnant le clip du chanteur Andy, "Soit bien". Tom Cruise aurait ainsi particulièrement apprécié les belles images de plages et d’escaliers sur lesquels pose Andy.

Convaincu que le cadre sera parfait pour son film, Tom Cruise et son équipe poseront donc leurs valises à la Réunion début 2021 pour le tournage du film. C’est bien sûr un magnifique coup de projecteur pour La Réunion qui se retrouvera sur le devant de la scène cinématographique mondiale grâce à ce film qui devrait sortir en 2022.

Selon Matante Rosina, il se dit même que c’est Andy qui chantera sur la bande originale du film, Tom Cruise ayant aussi été séduit par la justesse de sa voix et de ses aigues. On a hâte de voir ce nouvel opus qui devrait s’appeler Mission Impossible : Be good ! (Sois bon)



Propos recueillis par Mimi Voitoute pour www.ipreunion.com / matanterosina@ipreunion.com