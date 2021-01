BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce dimanche matin 3 janvier 2021



- Prédictions pour 2021 : Matante Rosina a tout vu et elle vous dit tout

- Epiphanie : la galette se mangera ce dimanche... ou mercredi

- Rétro : drôle d'année, pétards, plages, masques, monde d'après

- Coronavirus : quatre saisons à Wuhan

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche un peu nuageux mais lumineux

Prédictions pour 2021 : Matante Rosina a tout vu et elle vous dit tout

Certains se basent sur les prédictions de Nostradamus, d'autres sur celles de Madame Irma. Chez Imaz Press Réunion, on peut compter sur Matante Rosina pour tout nous dire sur cette année 2021. Celle qui, chaque jour, s'efforce de nous annoncer la météo du jour avec plus ou moins de succès a accepté, en exclusivité, de dévoiler ses prédictions pour 2021. Amour ? Gloire ? Beauté ? On vous dit tout !

Epiphanie : la galette se mangera ce dimanche... ou mercredi

A la frangipane, au chocolat, à la pomme, sans gluten... La galette des rois s'invitera, comme chaque année, à notre table pendant ce mois de janvier. Si nous avons pris l'habitude de la déguster le second dimanche après Noël, soit le premier dimanche de la nouvelle année, nous ne respectons pourtant pas le calendrier chrétien. Traditionnellement, l'Epiphanie se célèbre en effet le 6 janvier, douze jours après la naissance de Jésus

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 28 décembre 2020 au vendredi 1er janvier 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 28 décembre - Si on nous avait dit que cette année 2020 se déroulerait ainsi...

* Mardi 29 décembre - Pétards et feux d'artifice ne connaissent pas la crise

* Mercredi 30 décembre - Covid-19 : pas de plage, pas pique-nique et pas de boîtes de nuit pour le réveillon

* Jeudi 31 décembre - Masques et gel hydroalcoolique ne seront pas de la fête

* Vendredi 1er janvier - Voeux pour le monde d'après

Coronavirus : quatre saisons à Wuhan

​En 2020 le photographe de l'AFP Hector Retamal, basé à Shanghaï, s'est rendu régulièrement à Wuhan, la ville du centre de la Chine où les premiers cas de Covid-19 ont été détectés. Voici le récit, notamment en images, de quatre saisons à Wuhan, où une certaine douceur de vivre semble de retour malgré le souvenir douloureux de la pandémie. Son travail a été remarqué par les éditeurs photo de The Guardian, qui viennent de le désigner "photographe d'agence de l'année"

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche un peu nuageux mais lumineux

La météo de ce dimanche s'annonce ensoleillée nous dit Matante Rosina, lunettes de soleil vissées sur le nez. Quelques nuages seront présents mais la journée restera lumineuse et les températures seront chaudes, jusqu'à 32 degrés sur les plages.