RD111 - L'Etang-Salé/Route du Lambert - Travaux de construction de mur de soutènement

Sur la RD111 Etang-Salé/Route du Lambert, travaux de construction de mur de soutènement jusqu'au 31 mars. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD26 - Entre Deux/Route de l'Entre Deux - Travaux de fouille sous chaussée

Sur la RD26 Route de l'Entre Deux entre les PR5+920 et PR8+660, travaux de fouille sous chaussée jusqu'à fin janvier. Circulation alternée de 8h à 17h.

RD36 - Le Tampon/Route Notre Dame de la Paix - Travaux de tirage de câbles

Sur la RD36 Le Tampon/Route Notre Dame de la Paix, travaux de tirage de câbles jusqu'au 12 février. Circulation alternée de 7h à 16h.

RN1A - St Paul - Travaux de sécurisation de falaise

Sur la RN1A à St Paul Cap Lahoussaye, travaux de sécurisation de falaise du lundi 4 au vendredi 15 janvier. Route fermée dans les deux sens entre le cimetière marin et Boucan Canot de 8h30 à 16h. Déviation par la RN1 Route des Tamarins.

Evénements (hors chantiers)

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé les vendredi 1er et dimanche 3 janvier de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.