Le bassin des Mascareignes compte toujours deux systèmes actifs, bien qu'ils soient très éloignés de La Réunion. Danilo est passée en forte tempête, à 2.105 km de nos côtes, tandis que le second système, à plus de 2.300 km de chez nous, devrait disparaître. Le risque d'interaction entre les deux systèmes s'éloigne. (Photo : Mtotec)

Danilo s'intensife et passe en forte tempête ce dimanche 3 janvier. Ses vents maximaux sont estimés sur mer à 95 km/h en moyenne, et ses rafales maximales à 130 km/h. Danilo se trouve à 2105 km au nord-est de La Réunion, et se déplace vers le sud-est à une vitesse de 9 km/h.

"Jusqu'à dimanche voire lundi, ce système va avoir une trajectoire globale en direction du sud-est puis du sud. Une tendance à l'affaiblissement est attendue sur cette première partie de la prévision. A partir de mardi, un ralentissement puis un virage vers l'ouest sont attendus. Le timing de cet événement aura son importance sur la prévision d'intensité de Danilo" note Météo France. "Bien que ce scénario rapprocherait Danilo des Mascareignes, il est encore trop tôt pour parler d'une éventuelle menace compte tenu des incertitudes encore nombreuses sur cette prévision."

Le second système, une dépression tropicale, se trouve à 2.330 km des côtes réunionnaises. Il ne présente "plus d'activité convective significative" indique Météo France et va "progressivement disparaître dans la circulation de Danilo".

