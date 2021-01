BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce lundi matin 4 janvier 2021



Le "Mar Duf " : un nouvel observatoire atmosphérique et biologique marin

Le Marion Dufresne, ou "Mar Duf", que les Réunionnais connaissent bien pour ses missions de ravitaillement des Terres australes & antarctiques françaises (TAAF), vient de revenir à La Réunion. Il avait a quitté l'île le 6 décembre dernier, pour faire escale à Tromelin avant de mettre le cap sur les terres australes, est aujourd'hui un cargo-mixte spécialisé dont la vocation scientifique est renforcée pour 4 ans par un observatoire atmospheìrique et biologique marin, par la grâce du programme de recherche MAP-OI, initié par Pierre Tulet, directeur de recherche au CNRS, et précédent directeur du Laboratoire de l'Atmosphère et des Cyclones

La forte tempête Danilo est à 2.295 km de La Réunion

Danilo s'est renforcé est à atteint le stade de forte tempête. A 4 heures ce lundi 4 janvier 2021, le système se trouvait à 2.295 km à l'est - nord - est de La Réunion. Il énère des vents soufflant en rafales à 150 km/h et se déplace vers le sud-est à la vitesse de 30 km/h. Météo France s'attend à"une reprise de la trajectoire en direction générale de l'ouest" mardi soir ou mercredi. "Bien que ce scénario rapprocherait Danilo des Mascareignes, il est encore trop tôt pour parler d'une éventuelle menace compte tenu des incertitudes encore nombreuses sur cette prévision" soulignent les météorologues en ajoutant que "les erreurs moyennes de prévisions à cinq jours sont de l'ordre de 300 à 400 km". Aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures

Ces personnalités réunionnaises disparues en 2020

2020 a vu la disparition de plusieurs personnalités de premier plan, évoluant dans le monde économique, politique ou encore celui de la culture. Tour d'horizon de ces Réunionnais(e)s dont la mort a bouleversé notre île

Le Port : une Maison d'assistantes maternelles ouvre ses portes

Dès le mois de janvier 2021, la Maison d'assistantes maternelles (Mam) Les P'ti Z'artistes accueillera les jeunes enfants dans ses locaux situés au 34, rue Jean Jaurès (ancien logement de fonction école Gervais Barret de la Zup) au Port." L'équipe de trois assistantes maternelles pourra accueillir 12 enfants âgés entre 3 mois et 3 ans, en simultané au sein de la structure qui travaillera prioritairement sur la socialisation et l'acquisition de l'autonomie de l'enfant" indique la mairie du Port

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de semaine chaud et ensoleillé

C'est encore une belle journée qui s'annonce à La Réunion. Il fera beau dans la matinée avec un petit retour des nuages dans l'après-midi notamment dans les hauts de l'ouest et aux Makes. Les températures restent hautes, Matante Rosina envisage une petite promenade sur le littoral.