Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 20 heures

Matante Rosina prévoit des nuages et même quelques petites pluies en début de journée ce mardi 5 janvier 2021. Notre gramoune dit aussi que le soleil sera rapidement de retour. Elle ajoute que températures sont proches des moyennes de saison et que la mer sera un peu agitée. Et chez vous quel temps fait-Il ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Matante Rosina prévoit des nuages et même quelques petites pluies en début de journée ce mardi 5 janvier 2021. Notre gramoune dit aussi que le soleil sera rapidement de retour. Elle ajoute que températures sont proches des moyennes de saison et que la mer sera un peu agitée. Et chez vous quel temps fait-Il ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)