Publié il y a 1 heures / Actualisé le Lundi 04 Janvier à 13H47

La tenue des élections départementales et régionales étant confirmée pour le mois de juin 2021, les équipes de campagne commencent à s'organiser. Certains ont déjà officiellement lancé leur campagne, à l'instar de Vanessa Miranville ou d'Olivier Hoarau. D'autres se la jouent plus subtiles, comme Didier Robert qui surfe sur le plan de relance régional pour faire la tournée des communes. Il y a ceux qui réfléchissent encore, comme le rassemblement de la gauche qui cherche encore son poulain pour les régionales. Cyrille Melchior, Serge Hoarau ou encore Patrick Lebreton semblent quant à eux convoiter la présidence du Département. Mais dans ce foisonnement politique, alors que la défiance à l'égard des camps politiques établis est de plus en plus criante, certains outsiders pourraient peut-être tirer leur épingle du jeu...

