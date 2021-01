BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 6 janvier 2021



- Covid-19 : Le vaccin n'arrive pas en terrain conquis

- La polémique, ce sport national dangereusement contre-productif

- Un collectif dit "non" au masque obligatoire dans les établissements scolaires

- Conseil départemental : tout un programme d'activités pour les vacances

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil toute la journée

Covid-19 : Le vaccin n'arrive pas en terrain conquis

Alors que la campagne de vaccination contre la Covid-19 débutera officiellement le 15 janvier 2021 à La Réunion, difficile d'affirmer qu'elle suscite un véritable engouement auprès de ses habitants. Doutes, interrogations et peurs émanent de la population quant à l'idée de se faire vacciner. Certaines personnes se veulent même catégoriques sur la question : pour elles, ce sera "non".

La polémique, ce sport national dangereusement contre-productif

Une fois de plus, la polémique enfle autour de la gestion de la crise Covid-19. Après les masques et les tests, c'est maintenant la lenteur de la campagne de vaccination en France qui fait polémique. Cela alors que notre pays fait partie de ceux où la population est la plus réfractaire à se faire vacciner. Contradictoire... La polémique confirme son statut de port national. Est-ce bien raisonnable ?

Un collectif dit "non" au masque obligatoire dans les établissements scolaires

Plusieurs groupements de parents, dont Parents 974, se sont rassemblés sous le collectif Enfance et libertés. Ces mères et pères de famille appellent à mettre fin à l'obligation du port du masque à l'école et à modérer le protocole sanitaire en fonction du contexte des établissements scolaires et des départements

Conseil départemental : tout un programme d'activités pour les vacances

Les vacances scolaires sont en cours. Le conseil départemental vous propose une visite dans l'un de ses musées. "Offrez-vous aussi un voyage à travers le temps grâce aux visites guidées dans le respect des règles sanitaires ou optez pour des visites virtuelles enrichissantes pour découvrir l'Histoire de la Réunion et celui de l'Océan Indien" ajoute le Département. Demandez le programme...

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du soleil toute la journée

Matante Rosina nous dit qu'il y aura du soleil toute la journée ce mercredi 6 janvier 2021. Elle ajoute qu'il y aura un peu de vent et que cela apportera un peu de fraîcheur. Notre gramoune recommande aussi la prudence en bord de mer où une petite houle déferlera. Tout cela est vrai chez vous ?