Danilo a perdu en intensité. Le système est passé au stade de tempête tropicale modérée. A 10h ce mercredi 6 Janvier 2021 il se situait à 2.115 km à l'est des côtes de La Réunion. Danilo se déplace vers l'ouest à une vitesse de 15km/h. Il produit des rafales de vents soufflant à 85km/h maximum. Il prend la direction de l'ouest et donc des Mascareignes. Aucune menace cyclonique n'est envisagée pour notre île au cours des prochaines 72 heures, mais Météo France s'attend à une dégradation des conditions météorologiques dès ce samedi (Photo www.mtotec.com)

L'ampleur de cette dégradation qui reste à préciser par les météorologues devrait commencer dès vendredi à Rodrigues avant de s'étndre à Maurice et à La Réunion. Selon les projections actuelles, le système devrait passer au plus près de nos côtes ce week-end.



Voici les intensités et positions prévues par Météo France au cours des prochaines jours :

- dépression tropicale centre positionné le 07/01 à 10h locales, par 17.1 sud / 71.1 est

- dépression tropicale, centre positionné le 08/01 à 10h locales, par 17.3 sud / 66.1 est

- dépression tropicale, centre positionné le 09/01 à 10h locales, par 18.0 sud / 61.3 est

- tempête tropicale modérée centre positionné le 10/01 à 10h locales, par 19.0 sud / 57.8 est

- tempête tropicale modérée, centre positionné le 11/01 à 10h locales, par 20.2 sud / 54.4 est

Météo France rappelle que les erreurs moyennes habituelles de prévision de positions à 5 jours sont de l'ordre de 300 à 400 km.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com