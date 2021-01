Dans une étude dévoilée par Le Parisien, les Outre-mer font partie des destinations favorites des Français en 2020. Un classement établi par le comparateur Liligo. Si le Portugal avec sa capitale Lisbonne est en tête du palmarès, la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion arrivent juste derrière. Il faut dire que les prix étaient beaucoup plus attractifs que l'an passé. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

A partir des données collectées sur son site, le comparateur de vols et de billets Liligo dresse un palmarès des destinations les plus recherchées par les Français en 2020. Selon Le Parisien, c'est le Portugal qui gagne avec ses deux villes touristiques que sont Lisbonne et Porto.

Juste derrière : les Outre-mer. Alors que la Guadeloupe figurait déjà dans le top 10 de l'année 2019, La Réunion et la Martinique font leur entrée dans la liste. Des destinations françaises mais qui restent éloignées de la Métropole. Un critère important pour les Français de l'Hexagone ayant envie de prendre de la distance, surtout en période de Covid-19.

Dans cette enquête de Liligo dévoilée par Le Parisien, on apprend aussi que les réservations de dernière minute ont fait un bond. Beaucoup ont attendu le dernier moment pour éviter de nouvelles annulations à cause des mesures sanitaires.

