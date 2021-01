Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Danilo continue à perdre en intensité. Le système est au stade de dépression tropicale. A 10h ce jeudi 7 Janvier 2021 il se situait à 1.715 km à l'est des côtes de La Réunion. Le phénomène se déplace vers l'ouest à une vitesse de 19km/h. Il produit des rafales de vents soufflant à 85km/h maximum et prend la direction de l'ouest et donc des Mascareignes. Aucune menace cyclonique n'est envisagée pour notre île au cours des prochaines 72 heures, mais Météo France s'attend à une dégradation des conditions météorologiques à partir de ce dimanche (Photo www. mtotec.com)

