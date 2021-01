Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 48 minutes

Plus de 75 personnes ont été verbalisées par les forces de l'ordre sur les berges de la rivière Langevin (Saint-Joseph) au cours du week-end du samedi 2 janvier et dimanche 3 janvier 2021. Les verbalisations portaient sur des stationnements gênants ou dangereux, le non respect de l'interdiction de pique-niquer, bla aignade sur sites non autorisés ou le non port du masque. La mairie saint-josephoise note que le comportement des contrevenants peut "nuire à la sécurité de tous"et indique que d'autres contrôles vont avoir lieu (Photo archives)

