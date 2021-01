Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Contrôlé par les gendarmes alors qu'il ne portait pas de gants, le pilote d'un scooter a vu son véhicule placé en fourrière après avoir été dépisté avec 3,38 grammes d'alcool dans le sang mercredi 6 janvier 2021. Un automobiliste a par ailleurs perdu son permis ce jeudi 7 janvier après avoir été contrôlé positif aux tests de drogue. En récidive, son véhicule a lui-aussi été placé en fourrière. Enfin, un second automobiliste s'est vu infliger les mêmes sanctions. Alors qu'il n'avait plus de points sur son permis, il roulait sous l'emprise de l'alcool et sans assurance. Au total, 21 infractions auront été recensées par la gendarmerie lors des deux derniers jours. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

