Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Vous le savez, la quatrième saison des Vacances des Anges de la télé-réalité se déroule à La Réunion. Un tournage qui devrait démarrer dans quelques jours. Les premiers candidats ont d'ailleurs déjà dé poser leurs bagages sur notre île . Pour celles et ceux qui ont une vie sociale et qui ne connaissent pas le concept des Anges, ces "stars"de téléréalité se déplacent de villa en villa au quatre coins du monde pour réaliser leurs enjeux professionnels, faire des activités en plein air et se disputer en maillot de bain autour d'une piscine. Cette fois, les Anges se sont fixé un défi de taille : finir la Nouvelle route du littoral... C'est du moins ce qui se murmure sur Facebook, qui - tout le monde le sait -, dit toujours la vérité.... (Ok, on sort...)

Vous le savez, la quatrième saison des Vacances des Anges de la télé-réalité se déroule à La Réunion. Un tournage qui devrait démarrer dans quelques jours. Les premiers candidats ont d'ailleurs déjà dé poser leurs bagages sur notre île . Pour celles et ceux qui ont une vie sociale et qui ne connaissent pas le concept des Anges, ces "stars"de téléréalité se déplacent de villa en villa au quatre coins du monde pour réaliser leurs enjeux professionnels, faire des activités en plein air et se disputer en maillot de bain autour d'une piscine. Cette fois, les Anges se sont fixé un défi de taille : finir la Nouvelle route du littoral... C'est du moins ce qui se murmure sur Facebook, qui - tout le monde le sait -, dit toujours la vérité.... (Ok, on sort...)