BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 8 janvier 2021



- Comores : l'île de Mohéli frappée de plein fouet par la Covid-19

- Quand le Marion Dufresne "Swings" dans l'océan Austral

- Danilo : pluie et vents forts à prévoir si la dépression passe au nord de La Réunion

- Covid-19 : maintien de la fermeture des lieux culturels et des restaurants pour janvier

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du solei la journée et des nuages en fin d'après-midi

Comores : l'île de Mohéli frappée de plein fouet par la Covid-19

Depuis plusieurs jours, la Covid-19 frappe durement la plus petite île de l'Union des Comores, Mohéli. Le nombre de cas explose et le variant sud-africain du virus pourrait en être la cause. Six décès ont été enregistrés depuis le 3 janvier et 99 nouveaux cas ont été détectés. La situation, préoccupante, inquiète les autorités de santé jusqu'à Mayotte. Et tout ceci se déroule à nos portes.

Quand le Marion Dufresne "Swings" dans l'océan Austral

L'objectif de l'expédition océanographique South West Indian Geotraces Section (SWINGS du 11 janvier au 8 mars 2021), à bord du Marion Dufresne II, connexe de MAP-OI, réside dans l'accès à une meilleure compréhension du rôle de l'océan Austral dans la régulation du climat, notamment dans la séquestration du CO2 atmosphérique, et la manière dont des éléments chimiques essentiels à ce stockage sont apportés, transportés et transformés par les océans.

Danilo : pluie et vents forts à prévoir si la dépression passe au nord de La Réunion

La dépression tropicale Danilo poursuit sa progression dans les Mascareignes et devrait être au plus près de La Réunion lundi 11 janvier 2020, avec un passage possible du centre à moins de 60 km. L'intensité du phénomène reste pour le moment incertaine, cependant tout risque cyclonique est écarté. Deux trajectoires sont pour le moment envisagées par les prévisionnistes, Danilo pourrait passer au nord ou au sud-est de notre île. Dans le premier cas, vent et pluies seraient au rendez-vous, et dans le second, l'impact serait minime. Météo France appelle les Réunionnais à se tenir informés.

Covid-19 : maintien de la fermeture des lieux culturels et des restaurants pour janvier

Le Premier ministre, Jean Castex, ainsi que le ministre de la Santé, Olivier Véran, ont pris la parole ce jeudi 7 janvier 2021 à 18h (heure métropolitaine) afin de clarifier la situation des secteurs touchés par la crise sanitaire. Les établissements fermés jusqu'alors (cinémas, restaurants, musées...) devront le rester pour le mois de janvier. Un point sera fait le 20 janvier pour ce qui est des stations de ski. Les départements concernés par un couvre-feu doivent le maintenir, à partir de 20h, jusqu'au 20 janvier. Revenant également sur la campagne de vaccination, le Premier ministre a annoncé que les personnes âgées de plus de 75 ans pourront se faire vacciner à partir du 18 janvier. Olivier Véran a indiqué que six centres de vaccination seront ouverts prochainement dans chaque département.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du solei la journée et des nuages en fin d'après-midi

Le temps sera plutôt beau ce vendredi 8 janvier 2021, nous dit Matante Rosina. Notre gramoune préférée prévoit du soleil tout eu long de la journée. Elle ajoute qu'il y aura des nuage en fin d'après-midi et peut-être de petites averses. La mer sera agitée, voire forte sur la côte sud-sst avec une qui pourrait atteindre les 2.5 mètres de haut. Tout cela est vrai chez vous ?