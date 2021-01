Avec le titre "Alléluia", le duo Andriamad porte le numéro 9 et représentera peut-être la France à l'Eurovision 2021. Cécile Saget, Réunionnaise, est la chanteuse de ce binôme, aux côtés de Kévin Bugajski. Le duo fait partie des 12 candidats présélectionnés pour l'émission fin janvier durant laquelle les Français voteront pour l'artiste qui représentera leur pays à Rotterdam aux Pays-Bas. (Photo : Facebook Andriamad)

La Réunion à l'Eurovision 2021 ! Cécile Saget et son binôme Kévin Bugajski forment ensemble le duo "Andriamad", un groupe qu'ils ont créé il y a quatre ans. Kévin a des origines tunisiennes et polonaises. Cécile, elle, a des origines réunionnaises et malgaches. Ensemble ils ont composé le titre "Alléluia" pour le concours de l'Eurovision.

Andriamad est un duo qui mélange l'électro et les sonorités tropicales. Le nom du groupe est inspiré du nom de famille de la grand-mère de Cécile, originaire de Madagascar. Leur titre "Alléluia" se veut être une invitation au voyage, à la découverte des cultures et reflète les bonnes valeurs du vivre ensemble. En attendant de savoir si le duo représentera la France, voici leur prestation lors des présélections :

