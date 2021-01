Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

La dépression tropicale Danilo poursuit sa progression dans les Mascareignes et devrait être au plus près de La Réunion lundi 11 janvier 2020, avec un passage possible du centre à moins de 60 km. L'intensité du phénomène reste pour le moment incertaine, cependant tout risque cyclonique est écarté. Deux trajectoires sont pour le moment envisagées par les prévisionnistes, Danilo pourrait passer au nord ou au sud-est de notre île. Dans le premier cas, vent et pluies seraient au rendez-vous, et dans le second, l'impact serait minime. Météo France appelle les Réunionnais à se tenir informés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

